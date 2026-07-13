Quantencomputing entwickelt sich zunehmend aus den Forschungslaboren zu einem strategischen Technologiemarkt. Regierungen investieren Milliardenbeträge in den Aufbau eigener Quantenprogramme, Technologiekonzerne erweitern ihre Entwicklungsplattformen und Unternehmen beginnen, ihre IT-Infrastruktur auf eine Zeit nach der heutigen Verschlüsselung vorzubereiten. Auslöser dieser Entwicklung ist der sogenannte Q-Day, der Zeitpunkt, an dem leistungsfähige Quantencomputer heutige Verschlüsselungsverfahren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Online