Adhoc-Meldung der CHAPTERS Group AG:
CHAPTERS Group AG hebt den Ausblick für organisches Wachstum des adjustierten operativen EBITDAs für 2026 an
Der Vorstand der CHAPTERS Group AG hat heute beschlossen, die Prognose für das organische Wachstum des adjustierten operativen EBITDAs im Geschäftsjahr 2026 anzuheben.
Die CHAPTERS Group AG erwartet für 2026 nunmehr ein organisches Wachstum? des adjustierten operativen EBITDAs von mehr als 22%, gegenüber der bisherigen Prognose von 14-17%.
Die Anhebung ist im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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