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Evotec gibt vorläufige Ergebnisse für das 2. Quartal und das 1. Halbjahr 2026 bekannt und aktualisiert den Ausblick für das Gesamtjahr 2026



13.07.2026 / 21:20 CET/CEST

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Evotec gibt vorläufige Ergebnisse für das 2. Quartal und das 1. Halbjahr 2026 bekannt und aktualisiert den Ausblick für das Gesamtjahr 2026 Vorläufige Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026: Konzernumsatzerlöse von rund 300,1 Mio. € und bereinigtes Konzern-EBITDA von rund -42,7 Mio. €; die vollständigen Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2026 werden planmäßig am 13. August 2026 veröffentlicht.

Konzernumsatzerlöse von rund 300,1 Mio. € und bereinigtes Konzern-EBITDA von rund -42,7 Mio. €; die vollständigen Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2026 werden planmäßig am 13. August 2026 veröffentlicht. Aktualisierter Ausblick für das Geschäftsjahr 2026: Für die Konzernumsatzerlöse werden nun rund 570 bis 610 Mio. € (595 bis 635 Mio. € bei konstanten Wechselkursen) und für das bereinigte Konzern-EBITDA rund -70 bis -105 Mio. € (-60 bis -90 Mio. € bei konstanten Wechselkursen) erwartet. Im Vergleich hierzu belief sich die bisherige Prognose auf 700-780 Mio. € (730-810 Mio. € bei konstanten Wechselkursen) für die Konzernumsatzerlöse sowie auf 0-40 Mio. € (10-50 Mio. € bei konstanten Wechselkursen) für das bereinigte Konzern-EBITDA.

Für die Konzernumsatzerlöse werden nun rund 570 bis 610 Mio. € (595 bis 635 Mio. € bei konstanten Wechselkursen) und für das bereinigte Konzern-EBITDA rund -70 bis -105 Mio. € (-60 bis -90 Mio. € bei konstanten Wechselkursen) erwartet. Im Vergleich hierzu belief sich die bisherige Prognose auf 700-780 Mio. € (730-810 Mio. € bei konstanten Wechselkursen) für die Konzernumsatzerlöse sowie auf 0-40 Mio. € (10-50 Mio. € bei konstanten Wechselkursen) für das bereinigte Konzern-EBITDA. Haupttreiber für den aktualisierten Ausblick: Etwa 40 % der Umsatzabweichung verschieben sich auf das Jahr 2027, hauptsächlich aufgrund einer überarbeiteten Staffelung sowie angepasster Zeitpläne für Meilensteinzahlungen in bestehenden Partnerschaften; rund 45 % verschieben sich aufgrund von Verzögerungen bei derzeit verhandelten strategischen Partnerschaften über Q4 2026 hinaus; etwa 15 % sind auf eine im Vergleich zur ursprünglich veröffentlichten Prognose geringer als erwartete Umsatzrealisierung der Aufträge zurückzuführen.

Etwa 40 % der Umsatzabweichung verschieben sich auf das Jahr 2027, hauptsächlich aufgrund einer überarbeiteten Staffelung sowie angepasster Zeitpläne für Meilensteinzahlungen in bestehenden Partnerschaften; rund 45 % verschieben sich aufgrund von Verzögerungen bei derzeit verhandelten strategischen Partnerschaften über Q4 2026 hinaus; etwa 15 % sind auf eine im Vergleich zur ursprünglich veröffentlichten Prognose geringer als erwartete Umsatzrealisierung der Aufträge zurückzuführen. Positive Dynamik im Basisgeschäft: Die Nettoverkäufe im D&PD Basisgeschäft ohne strategische Partner stiegen im ersten Halbjahr 2026 gegenüber dem Vorjahr um rund 28 % und spiegeln eine verbesserte Kundenbindung sowie eine optimierte kommerzielle Umsetzung wider. Just - Evotec Biologics profitierte von einer hohen Kapazitätsauslastung und dem Ausbau ihres Kundenstamms.

Die Nettoverkäufe im D&PD Basisgeschäft ohne strategische Partner stiegen im ersten Halbjahr 2026 gegenüber dem Vorjahr um rund 28 % und spiegeln eine verbesserte Kundenbindung sowie eine optimierte kommerzielle Umsetzung wider. Just - Evotec Biologics profitierte von einer hohen Kapazitätsauslastung und dem Ausbau ihres Kundenstamms. Umsetzung von Horizon nach Plan: Die Transformation schreitet in den Bereichen operative Exzellenz, wissenschaftliche Führungsrolle und kommerzielle Umsetzung wie geplant voran. Evotec befindet sich weiterhin auf Kurs, im Jahr 2026 Kosteneinsparungen in Höhe von etwa 20-30 % der bis Ende 2027 angekündigten Verbesserung der Kostenbasis um 75 Mio. € zu erzielen.

Die Transformation schreitet in den Bereichen operative Exzellenz, wissenschaftliche Führungsrolle und kommerzielle Umsetzung wie geplant voran. Evotec befindet sich weiterhin auf Kurs, im Jahr 2026 Kosteneinsparungen in Höhe von etwa 20-30 % der bis Ende 2027 angekündigten Verbesserung der Kostenbasis um 75 Mio. € zu erzielen. Webcast und Telefonkonferenz für Investoren und Analysten: 14.07.2026 um 14:00 Uhr MESZ / 13:00 Uhr BST / 8:00 Uhr EDT; weitere Einzelheiten finden Sie unten oder unter diesem Link .

Hamburg, Deutschland, 13. Juli 2026 - Evotec SE (NASDAQ: EVO; Frankfurt Prime Standard: EVT) gab heute vorläufige, ungeprüfte Finanzergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2026 bekannt und aktualisierte zugleich den Ausblick für das Gesamtjahr 2026. Die vollständigen Finanzergebnisse für das zweite Quartal und erste Halbjahr 2026 werden wie geplant am 13. August 2026 veröffentlicht. Auf Basis vorläufiger Ergebnisse erwartet Evotec für das erste Halbjahr 2026 einen Konzernumsatz von rund 300,1 Mio. € sowie ein bereinigtes Konzern-EBITDA von rund -42,7 Mio. €. Zum 30. Juni 2026 betrug die Liquidität voraussichtlich rund 465,6 Mio. €. Mit Blick auf die zweite Jahreshälfte 2026 erwartet Evotec im Vergleich zur früheren Prognose geringere Beiträge aus bestehenden sowie aus potenziellen neuen strategischen Partnerschaften, die sich derzeit in Verhandlung befinden. Etwa 40 % der Umsatzlücke sind innerhalb bestehenden Partnerschaften gegenüber dem bisherigen Ausblick zum größten Teil auf eine veränderte zeitliche Staffelung sowie angepasste Zeitpläne für Meilensteinzahlungen zurückzuführen. Die entsprechenden Umsätze werden nun im Jahr 2027 erwartet. Etwa 45 % der Umsatzlücke spiegeln gegenüber den Erwartungen geringere Beiträge aus potenziellen neuen strategischen Partnerschaften wider. Dies ist auf die Zeitplanung von Vertragsabschlüssen sowie Entwicklungsaktivitäten zurückzuführen. Rund 15 % der Umsatzlücke sind auf eine geringere als erwartete Umsatzrealisierung zurückzuführen. Gleichzeitig hat sich die Verkaufsdynamik im Basisgeschäft der CRO- und CDMO-Aktivitäten im ersten Halbjahr 2026 gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 sowohl im D&PD als auch im Just - Evotec Biologics Segment verbessert. Just - Evotec Biologics verzeichnet weiterhin eine positive operative Entwicklung, gestützt durch eine hohe Kapazitätsauslastung und den Ausbau des Kundenstamms. Die D&PD-Nettoverkäufe stiegen gegenüber dem Vorjahr um mehr als 28 %, was auf eine verbesserte Kundeninteraktion und verbesserte kommerzielle Umsetzung zurückzuführen ist. Es wird erwartet, dass die deutlich gestiegene Vertriebsaktivität im D&PD-Bereich sich ab dem vierten Quartal 2026 zunehmend in entsprechenden Umsätzen niederschlagen wird. Unter Berücksichtigung dieser Faktoren erwartet Evotec für das Gesamtjahr 2026 Konzernumsatzerlöse von rund 570 bis 610 Mio. € (595 bis 635 Mio. € bei konstanten Wechselkursen) sowie ein bereinigtes Konzern-EBITDA von rund -70 bis -105 Mio. € (-60 bis -90 Mio. € bei konstanten Wechselkursen). Im Vergleich dazu lag die bisherige Prognose bei 700 bis 780 Mio. € (730 bis 810 Mio. € bei konstanten Wechselkursen) für die Konzernumsatzerlöse sowie bei 0 bis 40 Mio. € (10 bis 50 Mio. € bei konstanten Wechselkursen) für das bereinigte Konzern-EBITDA. Dr. Christian Wojczewski, Chief Executive Officer von Evotec, sagte: "Wie erwartet spiegeln unsere vorläufigen Ergebnisse für das erste Halbjahr einen herausfordernden Jahresbeginn wider. Gleichzeitig sehen wir jedoch klare Anzeichen dafür, dass die eingeleiteten Veränderungen Wirkung zeigen. Unsere CRO- und CDMO-Basisgeschäfte gewinnen zunehmend an Dynamik: Die D&PD-Nettoverkäufe wachsen stark, die Kundenaktivität nimmt zu und Just - Evotec Biologics verzeichnet weiterhin eine positive Entwicklung. Auch bei der Umsetzung unseres Transformationsprogramms Horizon und der damit verbundenen Kostenoptimierung liegen wir gut im Plan. Dies sind die Bereiche, die wir aktiv gestalten können - und die Entwicklung zeigt in die richtige Richtung. Gleichzeitig aktualisieren wir unseren Jahresausblick um zwei Faktoren: Geringere kurzfristige Beiträge aus neuen strategischen Partnerschaften sowie zeitliche Verschiebungen bei bestimmten meilensteinabhängigen Erlösen aus bestehenden Partnerschaften. Dabei handelt es sich um eine Anpassung der erwarteten zeitlichen Entwicklung, nicht um eine Neubewertung des zugrunde liegenden Potenzials. Unser Vertrauen in den langfristigen Wert unserer Partner-Pipeline bleibt unverändert. Tatsächlich ist unsere Pipeline heute aktiver denn je. Wir führen fortgeschrittene Gespräche mit mehreren etablierten Partnern über Programme in Bereichen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf, darunter Nierenerkrankungen, Onkologie, Women's Health, Adipositas. Die Grundlage, die wir heute schaffen, wird die nächste Wachstumsphase bei Evotec tragen." Claire Hinshelwood, Chief Financial Officer von Evotec, sagte: "Unser neuer Ausblick basiert in erster Linie auf einer aktualisierten Einschätzung der Aktivitäten im Bereich strategischer Partnerschaften sowie der Meilensteinzahlungen in der zweiten Jahreshälfte. Da diese Umsätze in der Regel eine höhere Marge aufweisen, wird der Einfluss auf das bereinigte EBITDA voraussichtlich überproportional ausfallen. Vor diesem Hintergrund konzentrieren wir uns weiterhin auf ein diszipliniertes Cash-Management, die Optimierung unserer Kostenbasis und die Überprüfung unserer Kapazitäts- und Standortstruktur, während wir gleichzeitig weiter in unsere strategischen Prioritäten investieren." Vorläufige Segmentergebnisse (ungeprüft) Discovery & Preclinical Development (D&PD) Für das zweite Quartal 2026 werden die vorläufigen, ungeprüften Umsatzerlöse im Segment D&PD voraussichtlich rund 108,1 Mio. € betragen, was einem Rückgang von rund 15 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für das erste Halbjahr 2026 werden die vorläufigen, ungeprüften Umsatzerlöse voraussichtlich insgesamt rund 227,9 Mio. € erreichen, was einem Rückgang von rund 16 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Just - Evotec Biologics (JEB) Für das zweite Quartal 2026 werden die vorläufigen, ungeprüften Umsatzerlöse von Just - Evotec Biologics voraussichtlich rund 35,4 Mio. € betragen, was einem Rückgang von rund 17 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Für das erste Halbjahr 2026 werden die vorläufigen, ungeprüften Umsatzerlöse voraussichtlich insgesamt rund 72,3 Mio. € erreichen, was einem Rückgang von rund 29 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Horizon und strategische Prioritäten Horizon bleibt der Rahmen für die nächste Phase der Evotec Transformation und konzentriert sich auf operative Exzellenz, wissenschaftliche Führungsstärke und kommerzielle Umsetzung. Seit dem Start von Horizon hat Evotec die Straffung der Betriebsabläufe zur Steigerung der Agilität und zur Fokussierung von Ressourcen auf Bereiche mit dem klarsten Wertschöpfungspotenzial weiter vorangetrieben. Der aktualisierte Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 verändert weder die strategische Ausrichtung von Horizon noch den Zeitplan für dessen Umsetzung. Evotec ist weiterhin auf Kurs, im Jahr 2026 rund 20-30 % der bis Ende 2027 geplanten Verbesserung der Kostenbasis um 75 Mio. € zu erreichen. Die zusammen mit den Ergebnissen für das erste Quartal 2026 angekündigte Prüfung strategischer Optionen auf Konzernebene läuft weiterhin. Evotec wird zu gegebener Zeit ein weiteres Update dazu geben.

Webcast Details Evotec wird am Dienstag, dem 14. Juli 2026 um 14:00 Uhr MESZ / 13:00 Uhr BST / 8:00 Uhr EDT einen Webcast und eine Telefonkonferenz veranstalten. Um am Audio-Webcast teilzunehmen und auf die Präsentationsfolien zuzugreifen, registrieren Sie sich bitte über diesen Link . Eine Aufzeichnung des Webcasts wird nach der Veranstaltung über denselben Link sowie auf der Website von Evotec zur Verfügung stehen. Details zur Telefonkonferenz Für die Teilnahme an der Telefonkonferenz registrieren Sie sich bitte vorab über diesen Link . Die Teilnehmer erhalten anschließend eine Bestätigungs-E-Mail mit ihren persönlichen Einwahldaten, einschließlich der Telefonnummer, des Zugangscodes und der PIN. Eine begleitende Folienpräsentation für Teilnehmer, die sich telefonisch zuschalten, wird zeitgleich über diesen Link zur Verfügung gestellt. Über Evotec SE Evotec ist ein Life-Science-Unternehmen, das die Zukunft der Wirkstoffforschung und -entwicklung maßgeblich mitgestaltet. Durch die Integration bahnbrechender Wissenschaft mit KI-gestützten Innovationen und modernsten Technologien beschleunigen wir die Entwicklung vom Konzept zur Therapie - schneller, intelligenter und präziser. Unsere Expertise umfasst niedermolekulare Verbindungen, Biologika und Zelltherapien und verwandte Modalitäten, unterstützt durch proprietäre Plattformen wie molekulare Patientendatenbanken, PanOmics und iPSC-basierte Krankheitsmodelle. Mit flexiblen Partnerschaftsmodellen, die individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind, arbeiten wir mit allen Top-20-Pharmaunternehmen, über 800 Biotechs, akademischen Einrichtungen und weiteren Akteuren im Gesundheitswesen zusammen. Unser Angebot reicht von Einzelleistungen bis hin zu vollständig integrierten F&E-Programmen und langfristigen strategischen Partnerschaften - stets mit wissenschaftlicher Exzellenz und operativer Agilität. Über Just - Evotec Biologics definieren wir die Entwicklung und Herstellung von Biologika neu, um deren Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit zu verbessern. Mit einem starken Portfolio von über 100 proprietären F&E-Projekten, von denen die meisten in Partnerschaften entwickelt wurden, konzentrieren wir uns auf wichtige therapeutische Bereiche wie Onkologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Neurologie und Immunologie. Ein globales Team von mehr als 4.500 Expertinnen und Experten arbeitet an Standorten in Europa und den USA, die sich mit komplementären Technologien und Services als synergetische Kompetenzzentren ergänzen. Erfahren Sie mehr unter www.evotec.com und folgen Sie uns auf LinkedIn sowie X/Twitter @Evotec. Zukunftsbezogene Aussagen Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs Wertpapieren. Wörter wie "erwarten", "annehmen", "schätzen", "beabsichtigen", "können", "planen", "potenziell", "sollen", "abzielen", "würde", sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen schließen Kommentare über Evotecs Erwartungen für Umsätze, Konzern-EBITDA und unverpartnerte F+E-Aufwendungen ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren. Investor Relations und Medien Kontakt Dr. Sarah Fakih

EVP Head of Global Communications & Investor Relations

Sarah.Fakih@evotec.com



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