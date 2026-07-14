Dividendenperle Vonovia, Absturz-Warnung bei Siemens Energy und Almonty Industries vor charttechnischem Ausbruch!

Die internationalen Finanzmärkte wurden am Wochenende von einer dramatischen militärischen Eskalation im Nahen Osten erschüttert, die die globalen Lieferketten und Energiekorridore schlagartig einfrieren könnten. Nach Angriffen der iranischen Revolutionsgarde in der Straße von Hormus hat US-Präsident Donald Trump die Waffenruhe für beendet erklärt. In einer Vergeltung attackierte das US-Militär weit über 140 militärische Ziele entlang der iranischen Südküste, worauf Teheran mit Raketen- und Drohnenangriffen auf US-Stützpunkte in den Golfstaaten Kuwait, Bahrain und den VAE reagierte und die wichtigste Seestraße für gesperrt erklärte. Dieses neuerliche Erliegen des Schiffsverkehrs an der "Lebensader des weltweiten Öl- und Gashandels" droht die weltweite Inflation rasant in die Höhe zu treiben. An den Börsen könnte dieser Schock für eine fundamentale Flucht in Sachwerte und eine Neubewertung strategischer Unabhängigkeit sorgen. Während der zinssensitive deutsche Immobilienriese Vonovia durch die drohenden Inflations- und Zinsfolgen dieses Konflikts neuen Gegenwind verspürt, trotz der hohen Dividendenrendite, rückt die Notwendigkeit einer autarken und geschützten Energie-Infrastruktur von Siemens Energy in den Fokus, obwohl das Unternehmen derzeit mit Kursverlusten zu kämpfen hat. Der Fokus könnte jedoch auf dem kanadisch-amerikanischen Rohstoffakteur Almonty Industries liegen, denn als Schlüsselplayer für das rüstungs- und technologiekritische Metall Wolfram spielt das Unternehmen in der 1. Liga und die Aktie des Rohstoffspezialisten steht womöglich kurz vor einem charttechnischen Ausbruch.

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