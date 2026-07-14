Die Evotec-Aktie erlebt den nächsten schweren Rückschlag. Nachdem das Hamburger Biotech-Unternehmen gestern nachbörslich seine Jahresprognose deutlich gesenkt hatte, reagierten Anleger am Dienstagmorgen mit massiven Verkäufen. Auf Tradegate stürzte die Aktie zeitweise bis auf 3,60 € ab - ein Minus von rund 27% gegenüber dem Xetra-Schlusskurs vom Vortag bei 4,94 €. Vor dem Xetra-Start setzt zwar eine leichte Gegenbewegung ein und die Aktie kämpft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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