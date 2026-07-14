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Die Anteile des Versicherungsriesen Allianz haben sich zuletzt sehr stark entwickelt, doch jetzt zeichnet sich eine kurzfristige Trendwende ab. Zeit für Gewinnmitnahmen?

Allianz-Aktie nach schwierigem Start mit dynamischer Aufholjagd

Hinter Versicherungswerten liegt ein bislang abwechslungsreiches, deshalb aber nicht unerfolgreiches Jahr. Vor allem für den Münchner Versicherungskonzern Allianz entwickelte sich 2026 nach zwischenzeitlichen Schwierigkeiten zu einem guten Börsenjahr. Erst vor wenigen Tagen erreichte die Aktie neue Allzeithochs.

Das war zwischenzeitlich nicht abzusehen, denn der Iran-Krieg sorgte für empfindliche Verluste - die stark gestiegenen Anleiherenditen bescherten der Allianz hohe Buchverluste bei gehaltenen Schuldverschreibungen. Zusätzlich sorgten die Berichte über einen möglichen Super-El-Nino in diesem und im kommenden Jahr für die Furcht vor teuren Großschäden. Gleichzeitig befürchteten Analystinnen und Analysten geringere Kapitalrenditen für Versicherungskonzerne als noch in der Vergangenheit. Mit dieser Sorge hatten vor allem die Anteile der Münchner Rück zu kämpfen.

Dieses Allzeithoch ist nicht so gut, wie es zunächst aussieht

All das konnte die Allianz-Aktie vor allem in den unmittelbar zurückliegenden Wochen hinter sich lassen. Nach einem erfolgreichen Test der 200-Tage-Linie startete das Papier zunächst in Richtung Widerstand bei 390 Euro und stürmte anschließend dank einer dynamischen Ausbruchsrallye auf neue Rekordnotierungen. Doch Anlegerinnen und Anleger sollten sich jetzt in Deckung begeben, denn im Chart der Aktie zeichnet sich eine Top-Bildung und wachsende Verlustgefahr ab.

Allianz-Aktie mit zuletzt sehr starker Vorstellung

Langfristig befindet sich die Allianz-Aktie in einem Aufwärtstrend. Die jüngsten Rekordnotierungen waren hierfür der beste Beweis. Die anhaltend starke Performance der Aktie stützt sich auf dauerhaft erhöhte Anleiherenditen, eine robuste Entwicklung an internationalen Aktienmärkten sowie das Ausbleiben von Großschäden. Gleichzeitig arbeiten die Münchner angenehm geräuschlos und kommen anders als beispielsweise die Deutsche Bank ohne Skandale aus. Das stärkt ihren weltweiten Ruf als zuverlässigen und vertrauenswürdigen Versicherungskonzern.

In der ersten Jahreshälfte gestaltete sich das Kursgeschehen zäh. Bestimmend für die Entwicklung war die Unterstützung bei 340 Euro, während die Oberseite um 390 Euro gedeckelt war. Das ließ Befürchtungen um eine übergeordnete Top-Bildung und eine möglicherweise dauerhafte Trendwende aufkommen. Genau diese Ängste hat die Aktie mit ihrer zuletzt steilen Ausbruchsrallye erfolgreich adressieren können. Der Test an der 200-Tage-Linie sowie der anschließende Anstieg etablierten eine Aufwärtstrendlinie. Gleichzeitig begleiteten die technischen Indikatoren den Ausbruch der Aktie, die damit auf neue Allzeithochs klettern konnte. Die gelten in der technischen Analyse als starke Kaufsignale.

Die Anzeichen für eine kurzfristige Korrektur verdichten sich ...

Doch es gibt belastbare Anzeichen dafür, dass die Allianz-Aktie ihr kurz- und mittelfristiges Potenzial bereits vollständig abgerufen hat. Im Chart ist zwischen 420 und 425 Euro bereits eine kleine Top-Bildung zu erkennen. Dieser könnten jetzt Gewinnmitnahmen folgen, denn in den technischen Indikatoren liegen trotz grundsätzlich noch hoher Stärke Warnsignale vor.

Im Relative-Stärke-Index bestehen kurzfristig bearishe Divergenzen nach überkauften Zuständen. Der Trendstärkeindikator MACD ist am Dienstag außerdem unter seine (rote) Signallinie gerutscht. Er hat das jüngste Allzeithoch zwar mit einem eigenen Hoch technisch bestätigt, doch das Abrutschen unter die Signallinie bedeutet nach starken Anstiegsphasen zuvor in aller Regel Ärger. Schon im Januar sowie Mitte April führten solche Crossings zu zweistelligen Zwischenkorrekturen. Genau das ist auch jetzt zu befürchten. Gleichzeitig ist die Fallhöhe aufgrund des starken Anstiegs sowie der überkaufen Zustände der Aktie umso höher.

... doch es besteht auch die (geringe) Gefahr größeren Ungemachs

Für die zu erwartende Korrektur gibt es zwei Szenarien. Das erste ist ein vergleichsweise glimpfliches Pullback-Szenario. Dabei wird die technische Überhitzung mit moderaten Verlusten konsolidier; es wird lediglich der Ausbruch über den alten Widerstandsbereich bei 390 Euro getestet, ehe die Aktie neuen Schwung holen und ihren langfristigen Aufwärtstrend fortsetzen kann. im zweiten Szenario droht eine Korrektur bis zur Aufwärtstrend- beziehungsweise 200-Tage-Linie bei rund 380 Euro. Das entspricht einem Abwärtspotenzial von etwa 10 Prozent.

Das sieht auf den ersten Blick nach wenig und für Anlegerinnen und Anleger zu verschmerzen aus, könnte potenziell aber gravierende Folgen haben. Während die jüngsten Rekordnotierungen der Aktie im Tageschart durch markante Hochs in den technischen Indikatoren bestätigt wurden, liegen im Wochenchart inzwischen ausgeprägte bearishe Divergenzen vor. Die könnten doch noch für eine dauerhafte Trendwende sorgen, sollte die Allianz-Aktie nachhaltig unter die 200-Tage-Linie fallen. Dieser Fall ist gegenwärtig aber nur bei einer Verschlechterung des Gesamtmarktumfeldes zu erwarten.

Fazit: Gewinnmitnahmen sind jetzt das Gebot der Stunde

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung handelt die Allianz-Aktie gegenwärtig (deutlich) über ihrer historischen Norm. Das für 2026 erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 13,7. Für 2027 ist laut den Daten von MarketScreener ein KGVe von 12,8 veranschlagt. Dem steht ein 10-Jahres-Mittel von 12,0 gegenüber. Unterdessen wird die Aktie vor allem beim Buchwert mit einem deutliche Bewertungsaufschlag gegenüber dem Rest der Branche gehandelt. Auch die Cashflow-Rendite liegt etwas unter derjenigen, der Konkurrenz. Das rechtfertigt jetzt eine Bewertungskorrektur.

Für Anlegerinnen und Anleger ergibt sich daraus eine Situation, in der eine Überbewertung auf eine technisch zunehmend fragile, kurzfristige Verluste versprechende Ausgangslage trifft. Daher sollten jetzt dringend Gewinnmitnahmen erwogen werden - vollständige Positionen könnten nach der zu erwartenden Korrektur wieder aufgebaut werden. Außerdem besteht weiterhin die Gefahr, aktuell unterschätzter Großschäden. Die für Naturkatastrophen gefährliche Sommersaison fängt gerade erst an. Gleichzeitig steigen die Zins- und Inflationserwartungen nach der neuerlichen Eskalation im Nahen Osten wieder, was Druck auf die Buchwerte der Allianz bedeutet. Auch das rechtfertigt jetzt, einige Gewinne vom Tisch zu nehmen.

Gastautor: Max Gross

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