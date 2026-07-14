Die Verlagsgruppe Bastei Lübbe (ISIN: DE000A1X3YY0) hat ihr Geschäftsjahr 2025/2026 mit einem gemischten Bild abgeschlossen. Auf der einen Seite legte der Umsatz erneut zu, und zwar um 3,8 Prozent auf 118,4 Millionen Euro. Auf der anderen Seite ging der operative Gewinn deutlich zurück. Das sogenannte EBIT, also das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, sank von 17,1 auf 9,3 Millionen Euro. Damit fiel auch die Marge spürbar, nämlich von 15,0 auf 7,9 Prozent. Für Anleger ist das zunächst ernüchternd. Denn das Ergebnis liegt sogar leicht unter der bereits im April gesenkten Prognose. Trotzdem lohnt ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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