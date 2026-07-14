Original-Research: Bastei Lübbe AG - von Montega AG



14.07.2026 / 17:27 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu Bastei Lübbe AG Unternehmen: Bastei Lübbe AG ISIN: DE000A1X3YY0 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 14.07.2026 Kursziel: 12,00 EUR (zuvor: 13,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA

Schwaches Schlussquartal belastet Ergebnis - Deutliche Margenverbesserung bei leichtem Umsatzwachstum erwartet



Die Bastei Lübbe AG hat die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025/26 veröffentlicht und im anschließenden Conference Call erläutert. Während der Umsatz mit 118,4 Mio. EUR im Rahmen unserer Erwartungen lag, blieb das EBIT sowohl hinter unseren Schätzungen als auch leicht unter der zuletzt angepassten Unternehmensguidance zurück. Ursächlich hierfür war insbesondere ein ungünstigerer Produktmix innerhalb des Buchsegments.



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Der Konzernumsatz lag im Gesamtjahr mit 118,4 Mio. EUR um 3,8% über dem Vorjahr und entsprach damit weitgehend unseren Erwartungen. Innerhalb des Buchsegments (+4,1% yoy) fiel der Umsatzmix jedoch anders aus als von uns und dem Unternehmen erwartet. So sank der Umsatzanteil der Community-getriebenen Imprints auf rund 30%, was einem Umsatzrückgang von rund 20% in diesem margenstarken Geschäftsbereich entspricht. Zwar war nach dem außergewöhnlich starken Vorjahr - maßgeblich getrieben durch den Erfolg der Amazon-Prime-Verfilmung von Mona Kastens Save Me (Maxton Hall) - mit einer Normalisierung zu rechnen, der Rückgang fiel aufgrund eines zwischenzeitlich intensivierten Wettbewerbs jedoch stärker aus als erwartet. Gleichzeitig entwickelte sich das klassische Bestsellergeschäft mit Neuerscheinungen von Ken Follett, Rebecca Gablé und Dan Brown besser als prognostiziert.



Der veränderte Produktmix belastete entsprechend die Profitabilität, da Community getriebene Titel typischerweise deutlich höhere Margen erzielen als klassische Bestseller. Entsprechend sank die Rohertragsmarge von 53,7% auf 47,2%. Neben dem geringeren Absatz dieser margenstarken Titel war dies auf eine höhere Honoraraufwandsquote infolge bereits geleisteter Autorenvorschüsse sowie einen höheren Anteil aufwendig ausgestatteter Printausgaben mit besonderer Wertigkeit in Herstellung und Veredelung zurückzuführen. Infolgedessen lag das EBIT mit 8,7 Mio. EUR bzw. 9,3 Mio. EUR inklusive Beteiligungsergebnis sowohl unter unserer Erwartung als auch unter der zuletzt reduzierten Unternehmensguidance. Positiv hervorzuheben ist hingegen der operative Free Cashflow von 9,1 Mio. EUR, der insbesondere von einer Normalisierung des Working Capitals nach dem Auslaufen des Factorings sowie geringeren Auszahlungen für Autorenvorschüsse profitierte.



Ausblick und Prognosenanpassung: Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Bastei Lübbe einen Umsatz von 118 bis 122 Mio. EUR sowie ein EBIT von 10 bis 12 Mio. EUR. Dies liegt unter unseren bisherigen Erwartungen, weshalb wir unsere Prognosen für 2026/27 ff. entsprechend angepasst haben. Positiv werten wir jedoch den starken Programmauftakt mit mehreren aussichtsreichen Bestseller-Titeln. Hervorzuheben sind insbesondere Florian Illies' 'Die Pfaueninsel', das Debüt 'Die Namen' von Florence Knapp sowie Neuerscheinungen renommierter Autoren wie Julia Franck, Rebecca F. Kuang und Hannah Grace. Gleichzeitig sollten zahlreiche Paperback-Zweitverwertungen erfolgreicher Titel von Dan Brown, Ken Follett oder Rebecca Gablé zusätzliche Impulse liefern.



Im Digitalgeschäft erwarten wir darüber hinaus Beiträge der Hörbuchinnovation Shelfie sowie der jüngst angekündigten Kooperation mit Edel für den Digitalvertrieb von Lübbe Audio. Gleichzeitig dürfte die angekündigte Optimierung des Druckaufwands, eine niedrigere Honoraraufwandsquote und konsequente Kostendisziplin die Profitabilität im Jahresverlauf stützen.



Fazit: Die Verfehlung der Jahresziele hatten wir bereits in unserer letzten Berichterstattung antizipiert. Die nun vorgelegten Ergebnisse fielen zwar nochmals etwas schwächer aus als erwartet, ändern aus unserer Sicht jedoch nichts am intakten Investment Case. Die führende Position im margenstarken Community-Segment sowie die strukturellen Wachstumsperspektiven im Digitalgeschäft werden durch die jüngsten Initiativen - u.a. das neue Imprint Pfaueninsel, Shelfie, die Konsolidierung der jüngst erworbenen Papertoons GmbH sowie die Kooperation mit Edel - zusätzlich gestützt. Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung bei einem leicht reduzierten Kursziel von 12,00 EUR (zuvor: 13,00 EUR).







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