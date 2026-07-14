Aktie im Fokus: Allianz | Kursentwicklung und Chartanalyse

Die Allianz Aktie präsentiert sich weiterhin in einer starken Verfassung. Trotz eines leicht rückläufigen Geschäftsvolumens konnte der Versicherungsriese seinen Gewinn im ersten Quartal 2026 deutlich steigern und die Erwartungen der Analysten übertreffen. Zusätzlich sorgen die geplante Expansion in Asien sowie Investitionen in Künstliche Intelligenz für Fantasie. Charttechnisch bleibt die Allianz Aktie ebenfalls konstruktiv und zählt aktuell zu den interessantesten Werten im europäischen Versicherungssektor.

- Allianz WKN: 840840 - ISIN: DE: DE0008408XXX - Ticker: ALV

?? Aktien News: 3 Key Takeaways

Die Allianz steigerte den operativen Gewinn im ersten Quartal 2026 um 7% auf 4,5 Mrd. EUR und übertraf damit die Markterwartungen.

Die Bewertung bleibt mit einem prognostizierten KGV von 13,9 und einer Dividendenrendite von 4,4% attraktiv.

Das Chartbild ist sowohl im Tages- als auch im 4-Stunden-Chart bullisch, solange die Aktie oberhalb der SMA20 notiert.

Fundamentaldaten der Allianz Aktie

Kennzahl Wert Aktueller Kurs 419,80 EUR Marktkapitalisierung 159,63 Mrd. EUR Umsatz 2025 143,59 Mrd. EUR Eigenkapitalquote 6,38% KGV 2026* 13,90 Dividendenrendite 2026* 4,40% Performance (4 Wochen) +7,93% Bewertung Stark unterbewertet Branche Versicherungen

*Prognose

Allianz setzt auf KI und internationale Expansion

Die Allianz treibt ihre Digitalisierung konsequent voran. Im Zuge der KI-Offensive plant Allianz Partners einen Stellenabbau von 1.500 bis 1.800 Arbeitsplätzen weltweit, wobei in Deutschland lediglich 80 bis 100 Stellen betroffen wären. Nach Angaben des Unternehmens soll Künstliche Intelligenz jedoch nicht Mitarbeiter ersetzen, sondern Arbeitsprozesse effizienter gestalten, den Kundenservice verbessern und neue Angebote ermöglichen. Die Strategie zielt somit auf Produktivitätssteigerungen und eine höhere Servicequalität ab.

Zusätzliche Wachstumsfantasie liefert die geplante Übernahme des Versicherungsgeschäfts der HSBC in Singapur. Allianz gilt nach übereinstimmenden Medienberichten als Favorit im Bieterverfahren. Der Unternehmenswert der Transaktion wird auf rund 2 Mrd. US-Dollar geschätzt. Eine Einigung könnte zeitnah erfolgen und die Position der Allianz im asiatischen Versicherungsmarkt weiter stärken.

Quartalszahlen überzeugen trotz rückläufigem Geschäftsvolumen

Operativ verlief das erste Quartal deutlich besser als erwartet.

Der operative Gewinn stieg um 7% auf 4,5 Mrd. EUR und lag damit sowohl über dem Vorjahreswert als auch über den Analystenschätzungen. Für das Gesamtjahr bestätigt der Konzern seine Prognose eines operativen Ergebnisses zwischen 16,4 Mrd. EUR und 18,4 Mrd. EUR.

Das Geschäftsvolumen verringerte sich zwar um knapp 2% auf 53 Mrd. EUR. Verantwortlich dafür waren jedoch hauptsächlich Währungseffekte und Portfolioanpassungen. Bereinigt um diese Faktoren wäre das Geschäftsvolumen um 3,5% gewachsen.

Auch geopolitische Risiken, insbesondere der Konflikt im Nahen Osten, dürften nach Einschätzung des Unternehmens nur begrenzte Auswirkungen haben. Kriegsrisiken sind in der Regel von Versicherungsverträgen ausgeschlossen, sodass lediglich einzelne Bereiche wie Industrie- oder Kreditversicherungen betroffen sein könnten....

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