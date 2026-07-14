© Foto: Bernd von Jutrczenka - dpaBayer, Siemens, Amazon und Lufthansa: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.Barclays hebt das Kursziel für Bayer an Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bayer von 50 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Charles Pitman-King schaute sich die Bewertung der Leverkusener angesichts gesunkener Risiken aus den Glyphosat-Prozessen noch einmal an. Nach dem positiven Entscheid des Supreme Court der USA fehle nun noch grünes Licht für den ausgehandelten Vergleich. Pitman-King weist zudem auf bessere Geschäftsaussichten für das Agrarchemiegeschäft hin. Goldman Sachs hebt das Kursziel für Lufthansa an Die US-Investmentbank Goldman …
Enthaltene Werte: US0231351067,DE000BAY0017,DE0008232125,DE0007236101Den vollständigen Artikel lesen
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