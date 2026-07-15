Genf - Richemont hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 ein deutliches Umsatzwachstum erzielt und dabei die Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Erneut sehr gut lief das Geschäft mit Schmuck. Der Gruppenumsatz stieg in den drei Monaten bis Ende Juni 2026 in Lokalwährungen um 20 Prozent, in nominalen Werten um 17 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro, wie der Luxusgüterkonzern am Mittwoch mitteilte. Das Wachstum wurde von allen Regionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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