Steckborn - Die Versandapotheke DocMorris hat das Wachstum im zweiten Quartal 2026 weiter beschleunigt. Vor allem das Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten legte erneut kräftig zu. Der Aussenumsatz stieg von April bis Juni um 12,4 Prozent auf 309,7 Millionen Franken. In Lokalwährungen lag das Plus bei gut 15 Prozent, wie DocMorris am Mittwoch mitteilte. Im ersten Quartal hatte das Wachstum in Lokalwährungen noch knapp 11 Prozent betragen. Im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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