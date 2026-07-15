Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch leicht im Minus eröffnet. Die meisten Titel geben leicht nach. Die grosse Ausnahme bei den Blue Chips sind Richemont, die nach Zahlen hochschnellen. Die Abgaben bei den meisten Papieren erklären sich mit verhaltenen Vorgaben, welche nicht zu Käufen animieren. Die jüngsten Makrodaten helfen auch nicht: Die besser als erwartet ausgefallen US-Inflationszahlen vom Vortrag treffen auf schlechter als erwartete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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