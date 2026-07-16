DJ Vinci übernimmt deutschen IT-Dienstleister All for One
DOW JONES--Die All for One Group mit Sitz in Filderstadt bei Stuttgart wird übernommen. Wie der IT-Dienstleister mitteilte, hat er sich mit Vinci auf eine Übernahme geeinigt. Der französische Konzern zahlt 67,50 Euro in bar, was einer Prämie von 95,5 Prozent auf den Schlusskurs vom Mittwoch entspricht. Damit wird All for One mit etwa 336 Millionen Euro bewertet.
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July 16, 2026 02:50 ET (06:50 GMT)
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