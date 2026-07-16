DJ PTA-DD: HÖVELRAT Holding AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
HÖVELRAT Holding AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Hamburg (pta000/16.07.2026/16:20 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Karl Gustav Reinhard Springer 2 Grund der Meldung a) Position/Status Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name HÖVELRAT Holding AG b) LEI 391200PEBUULAD1VHG48 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung DE0005430300 b) Art des Geschäfts Verkauf c) Preis(e) Volumen 7,00 EUR 264.684,00 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 7,00 EUR 264.684,00 EUR e) Datum des Geschäfts 14.07.2026 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes
(Ende)
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Aussender: HÖVELRAT Holding AG Valentinskamp 88-90 20355 Hamburg Deutschland Ansprechpartner: Torben Peters Tel.: +49 40 413261-19 E-Mail: peters@hoevelrat.de Website: www.hoevelrat.de ISIN(s): DE0005430300 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Hamburg
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July 16, 2026 10:20 ET (14:20 GMT)