DJ PTA-Adhoc: HÖVELRAT Holding AG: Aktienrückkauf zum Festpreis erfolgreich abgeschlossen
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe
HÖVELRAT Holding AG: Aktienrückkauf zum Festpreis erfolgreich abgeschlossen
Hamburg (pta000/08.07.2026/17:30 UTC+2)
Der Vorstand der HÖVELRAT Holding AG, WKN 543030, ISIN DE0005430300, hat am 16. Juni beschlossen, bis zu 175.800 ausstehende Aktien der Gesellschaft im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Kaufangebots zu einem Kaufpreis je Aktie von 7,00 Euro zu erwerben. Unter Einbeziehung des aktuellen Bestandes an eigenen Aktien in Höhe von 40.000 Stück entspricht dies einem Anteil von bis zu knapp 10% des Grundkapitals der HÖVELRAT Holding AG. Damit machte der Vorstand von der mit Beschluss der Hauptversammlung vom 21.07.2025 eingeräumten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien Gebrauch. Das Andienungsvolumen betrug insgesamt 232.346 Aktien. Dies entspricht einer Zuteilungsquote von ca. 75,7%. Der Gesamtbestand an eigenen Aktien beläuft sich nunmehr auf 215.800 Aktien bzw. knapp 10% des Grundkapitals. Die Aktien werden im Rahmen der von der Hauptversammlung am 21.07.2025 erteilten Ermächtigung verwendet.
(Ende)
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July 08, 2026 11:30 ET (15:30 GMT)