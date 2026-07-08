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WKN: 543030 | ISIN: DE0005430300 | Ticker-Symbol: C9T
Hamburg
08.07.26 | 08:16
6,600 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
HOEVELRAT HOLDING AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
HOEVELRAT HOLDING AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
08.07.2026 18:03 Uhr
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(2)

PTA-Adhoc: HÖVELRAT Holding AG: Aktienrückkauf zum Festpreis erfolgreich abgeschlossen

DJ PTA-Adhoc: HÖVELRAT Holding AG: Aktienrückkauf zum Festpreis erfolgreich abgeschlossen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe

HÖVELRAT Holding AG: Aktienrückkauf zum Festpreis erfolgreich abgeschlossen

Hamburg (pta000/08.07.2026/17:30 UTC+2)

Der Vorstand der HÖVELRAT Holding AG, WKN 543030, ISIN DE0005430300, hat am 16. Juni beschlossen, bis zu 175.800 ausstehende Aktien der Gesellschaft im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Kaufangebots zu einem Kaufpreis je Aktie von 7,00 Euro zu erwerben. Unter Einbeziehung des aktuellen Bestandes an eigenen Aktien in Höhe von 40.000 Stück entspricht dies einem Anteil von bis zu knapp 10% des Grundkapitals der HÖVELRAT Holding AG. Damit machte der Vorstand von der mit Beschluss der Hauptversammlung vom 21.07.2025 eingeräumten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien Gebrauch. Das Andienungsvolumen betrug insgesamt 232.346 Aktien. Dies entspricht einer Zuteilungsquote von ca. 75,7%. Der Gesamtbestand an eigenen Aktien beläuft sich nunmehr auf 215.800 Aktien bzw. knapp 10% des Grundkapitals. Die Aktien werden im Rahmen der von der Hauptversammlung am 21.07.2025 erteilten Ermächtigung verwendet.

(Ende)

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Aussender:      HÖVELRAT Holding AG 
           Valentinskam 88-90 
           20355 Hamburg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Torben Peters 
Tel.:         +49 40 413261-19 
E-Mail:        peters@hoevelrat.de 
Website:       www.hoevelrat.de 
ISIN(s):       DE0005430300 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Hamburg

[ source: https://www.pressetext.com/news/1783524600703 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 08, 2026 11:30 ET (15:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

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