Anzeige
Mehr »
Dienstag, 16.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Produktionsstart 2027 fest im Blick, jetzt kommen die Kurstreiber
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 543030 | ISIN: DE0005430300 | Ticker-Symbol: C9T
Hamburg
16.06.26 | 08:16
6,400 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
HOEVELRAT HOLDING AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
HOEVELRAT HOLDING AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
16.06.2026 13:27 Uhr
329 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-Adhoc: HÖVELRAT Holding AG: Der Vorstand beschließt Aktienrückkauf

DJ PTA-Adhoc: HÖVELRAT Holding AG: Der Vorstand beschließt Aktienrückkauf

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe

HÖVELRAT Holding AG: Der Vorstand beschließt Aktienrückkauf

Hamburg (pta000/16.06.2026/12:55 UTC+2)

Der Vorstand der HÖVELRAT Holding AG, WKN 543030, ISIN DE0005430300 hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, bis zu 175.800 ausstehende Aktien der Gesellschaft im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Kaufangebots zu einem Kaufpreis je Aktie von 7,00 Euro zu erwerben. Unter Einbeziehung des aktuellen Bestandes an eigenen Aktien in Höhe von 40.000 Stück entspricht dies einem Anteil von bis zu knapp 10% des Grundkapitals der HÖVELRAT Holding AG. Damit macht der Vorstand von der mit Beschluss der Hauptversammlung vom 21.07.2025 eingeräumten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien Gebrauch. Die eigenen Aktien werden im Rahmen der von der Hauptversammlung am 21.07.2025 erteilten Ermächtigung verwendet werden. Die Angebotsfrist läuft voraussichtlich vom 24.06.2026 bis zum 07.07.2026. Eine entsprechende Bekanntmachung wird in Kürze im Bundesanzeiger veröffentlicht. Zur Abwicklung des Aktienrückkaufangebots wird die HÖVELRAT Holding AG die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, Gräfelfing, beauftragen.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      HÖVELRAT Holding AG 
           Valentinskam 88-90 
           20355 Hamburg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Torben Peters 
Tel.:         +49 40 413261-19 
E-Mail:        peters@hoevelrat.de 
Website:       www.hoevelrat.de 
ISIN(s):       DE0005430300 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Hamburg

[ source: https://www.pressetext.com/news/1781607300981 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2026 06:55 ET (10:55 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Software-Aktien vor, die besonders aussichtsreich positioniert sind – mit starker Marktstellung, attraktiver Bewertung und hohem Aufholpotenzial.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Software-Rebound Fahrt aufnimmt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.