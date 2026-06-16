DJ PTA-Adhoc: HÖVELRAT Holding AG: Der Vorstand beschließt Aktienrückkauf
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe
HÖVELRAT Holding AG: Der Vorstand beschließt Aktienrückkauf
Hamburg (pta000/16.06.2026/12:55 UTC+2)
Der Vorstand der HÖVELRAT Holding AG, WKN 543030, ISIN DE0005430300 hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, bis zu 175.800 ausstehende Aktien der Gesellschaft im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Kaufangebots zu einem Kaufpreis je Aktie von 7,00 Euro zu erwerben. Unter Einbeziehung des aktuellen Bestandes an eigenen Aktien in Höhe von 40.000 Stück entspricht dies einem Anteil von bis zu knapp 10% des Grundkapitals der HÖVELRAT Holding AG. Damit macht der Vorstand von der mit Beschluss der Hauptversammlung vom 21.07.2025 eingeräumten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien Gebrauch. Die eigenen Aktien werden im Rahmen der von der Hauptversammlung am 21.07.2025 erteilten Ermächtigung verwendet werden. Die Angebotsfrist läuft voraussichtlich vom 24.06.2026 bis zum 07.07.2026. Eine entsprechende Bekanntmachung wird in Kürze im Bundesanzeiger veröffentlicht. Zur Abwicklung des Aktienrückkaufangebots wird die HÖVELRAT Holding AG die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, Gräfelfing, beauftragen.
(Ende)
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Aussender: HÖVELRAT Holding AG Valentinskam 88-90 20355 Hamburg Deutschland Ansprechpartner: Torben Peters Tel.: +49 40 413261-19 E-Mail: peters@hoevelrat.de Website: www.hoevelrat.de ISIN(s): DE0005430300 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Hamburg
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June 16, 2026 06:55 ET (10:55 GMT)