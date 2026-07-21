DJ PTA-DD: HÖVELRAT Holding AG: Korrektur einer Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR vom 16.07.2026
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
HÖVELRAT Holding AG: Korrektur einer Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR vom 16.07.2026
Hamburg (pta000/21.07.2026/14:00 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Reinhard Springer Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH 2 Grund der Meldung a) Position/Status Aufsichtsrat b) Berichtigung zu 1. alt: nat. Person: Herr Karl Gustav Reinhard Springer - neu: jur. Person: Reinhard Springer Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name HÖVELRAT Holding AG b) LEI 391200PEBUULAD1VHG48 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften Beschreibung des a) Finanzinstruments, Art des Aktie Instruments Kennung DE0005430300 b) Art des Geschäfts Verkauf c) Preis(e) Volumen 7,00 EUR 264.684,00 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 7,00 EUR 264.684,00 EUR e) Datum des Geschäfts 14.07.2026 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes
(Ende)
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Aussender: HÖVELRAT Holding AG Valentinskam 88-90 20355 Hamburg Deutschland Ansprechpartner: Torben Peters Tel.: +49 40 413261-19 E-Mail: peters@hoevelrat.de Website: www.hoevelrat.de ISIN(s): DE0005430300 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Hamburg
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July 21, 2026 08:00 ET (12:00 GMT)