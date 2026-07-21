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WKN: 543030 | ISIN: DE0005430300 | Ticker-Symbol: C9T
Hamburg
21.07.26 | 08:16
6,800 Euro
-32,00 % -3,200
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
HOEVELRAT HOLDING AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
HOEVELRAT HOLDING AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
21.07.2026 14:33 Uhr
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PTA-DD: HÖVELRAT Holding AG: Korrektur einer Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR vom 16.07.2026

DJ PTA-DD: HÖVELRAT Holding AG: Korrektur einer Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR vom 16.07.2026

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

HÖVELRAT Holding AG: Korrektur einer Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR vom 16.07.2026

Hamburg (pta000/21.07.2026/14:00 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name              Reinhard Springer Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status         Aufsichtsrat 
b)      Berichtigung          zu 1. alt: nat. Person: Herr Karl Gustav Reinhard Springer - neu: jur. 
                       Person: Reinhard Springer Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name              HÖVELRAT Holding AG 
b)      LEI               391200PEBUULAD1VHG48 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
       Beschreibung des 
a)      Finanzinstruments, Art des   Aktie 
       Instruments 
        Kennung             DE0005430300 
b)      Art des Geschäfts        Verkauf 
c)      Preis(e)            Volumen 
        7,00 EUR            264.684,00 EUR 
d)      Aggregierter Preis       Aggregiertes Volumen 
        7,00 EUR            264.684,00 EUR 
e)      Datum des Geschäfts       14.07.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts        Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      HÖVELRAT Holding AG 
           Valentinskam 88-90 
           20355 Hamburg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Torben Peters 
Tel.:         +49 40 413261-19 
E-Mail:        peters@hoevelrat.de 
Website:       www.hoevelrat.de 
ISIN(s):       DE0005430300 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Hamburg

[ source: https://www.pressetext.com/news/1784635200063 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 21, 2026 08:00 ET (12:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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