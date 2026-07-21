Sagepath Reply, eine auf Digital Experience spezialisierte Agentur der Reply Gruppe, ist im Gartner "Market Guide for Strategic Website Agencies" 2026 vertreten. Nach den Auszeichnungen in den Jahren 2023 und 2025 ist dies bereits die dritte Aufnahme in den"Market Guide".

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260721060642/de/

Sagepath Reply, a digital experience agency part of the Reply Group, has been included in the 2026 Gartner Market Guide for Strategic Website Agencies.

Gartner ist ein Unternehmen, das Führungskräften und ihren Teams objektive und praxisorientierte Entscheidungsgrundlagen bereitstellt. Laut Gartner sind strategische Website-Agenturen "Dienstleister, die maßgeschneiderte Website-Strategien entwickeln und so relevante digitale Erlebnisse für externe Zielgruppen schaffen. Diese Anbieter kombinieren strategisches Marketing mit Leistungen wie Design, Entwicklung, Suchmaschinenoptimierung und kontinuierlicher Optimierung. Ihre Servicevielfalt zahlt auf zentrale Erfolgsfaktoren ein, darunter ein tiefes Kundenverständnis, starke Nutzererlebnisse sowie technologische und analytische Exzellenz."

Da Websites für die Kundeninteraktion, die Marketing-Performance und die Auffindbarkeit in KI-gestützten Such- und Assistenzsystemen eine immer wichtigere Rolle spielen, benötigen Unternehmen Digital-Experience-Programme, die sich kontinuierlich weiterentwickeln lassen. Sagepath Reply bietet ein ganzheitliches Leistungsspektrum, das die Bereiche Strategie, Plattformimplementierung, Omnichannel-Aktivierung, Analytics, SEO und Generative Engine Optimization (GEO) umfasst. Damit modernisieren Unternehmen ihre digitalen Ökosysteme und steigern deren Leistungsfähigkeit nachhaltig.

Zu den aktuellen Projekten zählt die Zusammenarbeit mit Oppenheimer. Sagepath Reply hat dort eine moderne Kentico-SaaS-Plattform entwickelt, um die digitale Präsenz des Unternehmens zu stärken. Im Rahmen des Projekts wurden fast 3.000 Webseiten in ein strukturiertes und zentral gesteuertes System migriert. Dadurch konnten die Performance und die Reaktionsfähigkeit des Marketings sowie die langfristige operative Effizienz deutlich verbessert werden.

Darüber hinaus hat Sagepath Reply Georgia-Pacific Recycling beim Aufbau einer zentralen Plattform für digitale Betriebsprozesse begleitet, um wesentliche Abläufe im Rohstoffhandel zu digitalisieren und zu automatisieren. Über das Portal können Kunden, Lieferanten sowie interne Teams in Echtzeit auf Informationen, Reklamationen, die Terminplanung und den Zahlungsstatus zugreifen. Dadurch werden zahlreiche bislang manuell durchgeführte und fragmentierte Abläufe vereinfacht und effizienter gestaltet.

Victoria Greendyke, Partnerin bei Sagepath Reply, kommentiert: "Wir sind überzeugt, dass die erneute Aufnahme in den 'Gartner Market Guide' die Bedeutung eines ganzheitlichen Ansatzes für strategische Website-Initiativen unterstreicht. Unternehmen suchen Partner, die sie während des gesamten Lebenszyklus solcher Projekte begleiten: von der Strategie und Plattformimplementierung über Optimierung und Analytics bis hin zur Auffindbarkeit in KI-gestützten Such- und Assistenzsystemen. Genau hier verbindet Sagepath Reply tiefes Geschäftsverständnis mit technologischer Expertise und umfassender Kompetenz im Bereich Digital Experience."

Sagepath Reply wurde von Optimizely zudem als "North America Solution Partner of the Year 2025" ausgezeichnet. Diese Anerkennung ist ein Beleg für die führende Rolle des Unternehmens bei der Entwicklung innovativer Digital-Experience-Lösungen. Weitere Informationen zum Ansatz: www.sagepath-reply.com.

Gartner

Gartner, Market Guide for Strategic Website Agencies, Halle Stern, Kassi Socha, 2. März 2026.

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Sagepath Reply

Sagepath Reply ist eine KI-native digitale Erlebnisberatung, die Unternehmen dabei hilft, digitale Lösungen zu entwerfen, zu erstellen und zu optimieren, die einen echten Geschäftswert liefern. Mit Fachkenntnissen in Strategie, Design, Technologie und Analytik arbeitet die Firma mit Kunden zusammen, um messbares Wachstum durch datengestützte digitale Erlebnisse voranzutreiben. www.sagepath-reply.com

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