Pipistrel, ein Textron Inc. (NYSE: TXT) Unternehmen und eine Tochtergesellschaft der Textron Aviation Inc., gab heute die Epic Flight Academy als Erstkunde für die Pipistrel Voyager während der Pressekonferenz von Textron Aviation auf der EAA AirVenture 2026 bekannt. Das Unternehmen hat einen Kaufvertrag für bis zu 50 Voyager Flugzeuge unterzeichnet mit einer Bestellung von zunächst 10 Lieferungen ab 2027 und Optionen für bis zu 20 zusätzliche Flugzeuge im Jahr 2028 und 20 im Jahr 2029, die den weiteren Ausbau seiner Trainingsflotte und die wachsende Nachfrage nach Pilotentraining unterstützen.

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Epic Flight Academy agrees to purchase up to 50 Pipistrel Voyager aircraft, supplementing its fleet of trainers as it supports continued pilot training (Photo Credit: Pipistrel, a Textron Inc. company and an affiliate of Textron Aviation Inc.)

Epic Flight Academy ist ein Schulungsanbieter mit Sitz in Florida, der FAA Part 141 Pilotschulen und Part 6 Pilottraining bietet, die über mehrere Standorte in den USA verteilt sind. Mit einer Flugschulungsflotte von 70 Flugzeugen, einschließlich Cessna Skyhawks, investiert Epic weiterhin in Schulungsplattformen, die die Pilotentwicklung unterstützen.

Die Voyager ist ein Next-Generation-Trainingsflugzeug, das entwickel wurde, um den sich wandelnden Bedürfnissen von Flugschulen und Pilotausbildungsrogrammen weltweit gerecht zu werden. Sie wurde speziell entwickelt, um sich an dem neuen Modernization of Special Airworthiness Certification (MOSAIC) Regelwerk auszurichten, das sowohl die Flugzeugleistungsfähigkeit als auch die Pilotenausbildungsmöglichkeiten erweitert.

"Die Pipistrel Voyager ist die ideale Ergänzung für die Epic Flight Academy, die auf ihrer etablierten Flotte von Cessna Skyhawk Flugzeugen aufbaut mit einer Plattform zur Erweiterung der Trainingskapazität und Flexibilität", erläuterte Chris Crow, Vice President, Piston Utility Aircraft Sales. "Die Voyager ergänzt nahtlos die Cessna-Kolbenflugzeugflotte mit einer zweckgebundenen Trainingsplattform, die die Kapazität vergrößern hilft, einen kontinuierlichen Fortschritt von der Grundausbildung bis hin zur fortgeschrittenen Ausbildung unterstützt und die Auslastung ihrer zentralen Lehr- und Lernmissionen maximiert."

Da Flugschulen zunehmend auf praktische und skalierbare Lösungen setzen, spiegelt die Pipistrel Voyager das Engagement des Unternehmens zur Entwicklung zukunftsorientierter Plattformen für die nächste Generation von Pilotinnen und Piloten wider unterstützt durch die Leistungsfähigkeit von Textron Aviation zur Gestaltung und Umsetzung des besten Luftfahrterlebnisses mit dem facettenreichsten Produktportfolio der Branche.

"Bei Epic Flight Academy bewerten wir jedes Flugzeug anhand einfacher Fragen: Erhöht es die Sicherheit unserer Schüler, macht es unser Training effektiver und unseren Betrieb effizienter?", erläuterte Danny Perna, Epic Flight Academy Gründer und CEO. "Die Pipistrel Voyager erfüllt alle drei Kriterien. Sie komplementiert unsere Cessna Flotte, indem sie eine moderne, zweckgebundene Trainingsplattform bietet, die die Kapazität erweitert, die Betriebskosten senkt und die nächste Generation von Berufspiloten unterstützt. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Pipistrel als Erstkunde und auf die Möglichkeit, die Zukunft der Pilotenausbildung mitzugestalten."

Mit einem optimierten Design und niedrigen direkten Betriebskosten bietet die Voyager eine skalierbare Lösung für Flugschulen, die danach streben, ihre Flotten zu modernisieren. Das Flugzeug baut auf dem bewährten Ansatz von Pipistrel auf für effiziente Trainingsplattformen bei gleichzeitiger Einführung erweiterter Fähigkeiten und Flexibilität für ein breites Spektrum an Missionen.

Über die Pipistrel Voyager

Bei der Pipistrel Voyager handelt sich um ein Trainingsflugzeug der nächsten Generation, das explizit für moderne Ausbildungsanforderungen entwickelt wurde. Entwickelt, um den zu erwartenden MOSAIC-Vorschriften zu entsprechen, erweitert das zweisitzige Flugzeug die Fähigkeiten für Flugschulen, während gleichzeitig die von den Betreibern erwartete Effizienz und Einfachheit von Pipistrel aufrechterhalten wird. Die Voyager unterstützt IFR-Tag- und Nachtschulungen, die luftfahrtrechtliche Zulassung eines Flugzeugs, die es erlaubt, kontrolliert ins Trudeln (Spin) zu gehen und den Weg vom Anfänger zum Profi-Piloten.

Ausgestattet mit der Garmin AXIS Avionik-Serie, einem Dreiachsen-Autopilot-Flugsteuerungssystem und einem integrierten ballistischen Gesamtrettungssystem bietet das Flugzeug moderne Trainingsmöglichkeiten mit einem verbesserten Situationsbewusstsein und einer zusätzlichen Sicherheitsebene. Mit einer erwarteten Reichweite von ca. 1.370 km, einem Rotax 912 ULS-Flugmotor und einer zweckgebundenen Lehrer-Schüler-Konfiguration unterstützt die Voyager Flugschulen, die Flugzeugnutzung zu maximieren, ausgedehnte Ausbildungseinsätze zu unterstützen und die Trainingsleistung unter Beibehaltung einer schlanken Kostenstruktur zu steigern.

Über Pipistrel

Pipistrel ist ein Tochterunternehmen der Textron Aviation Inc., hat seinen Hauptsitz in Ajdovšcina, Slowenien, und konzentriert sich auf Lösungen für elektrisch, hybrid-elektrisch und konventionell angetriebene Flugzeuge. Der Arbeitsstil von Pipistrel zeichnet sich durch Agilität aus, um innovative Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen zu entwickeln, darunter Flugausbildung, kommerzieller Luftverkehr und Verteidigung. Die Velis Electro, das erste und derzeit einzige elektrisch angetriebene Flugzeug der Welt mit vollständiger Typenzertifizierung, sowie die Alpha Trainer dienen als Grundlage für Flugschulen und die Pilotenausbildung. Pipistrel transformiert die Luftfahrt durch die Erweiterung technologischer Grenzen, um Mobilitätslösungen zu entwickeln, die die Zukunft des Fliegens positiv beeinflussen.

Informationen zu Textron Aviation Inc.

Seit fast 100 Jahren begeistern wir Menschen für das Fliegen. Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc., hat die Talente seiner Teams unter den Marken Beechcraft, Cessna, Hawker und Pipistrel gebündelt, um Kunden das bestmögliche Flugerlebnis zu bieten. Mit einem Angebot, das von Business Jets, Turboprops sowie leichten und leistungsstarken Kolbenflugzeugen bis hin zu Flugzeugen für Spezialmissionen, militärischen Schulflugzeugen sowie Flugzeugen für Verteidigungsaufgaben reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrt-Produktportfolio der Welt sowie über eine Belegschaft, aus deren Arbeit mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der Allgemeinen Luftfahrt weltweit hervorgegangen sind. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser bewährtes globales Kundendienstnetzwerk, wenn es um wirtschaftliches, produktives und flexibles Fliegen geht. Weitere Informationen finden Sie auf www.txtav.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Luftfahrt-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzgeschäften nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit bekannt für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems. Weitere Informationen finden Sie unter: www.textron.com.

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