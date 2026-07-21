Basel - Novartis ist bereits im zweiten Quartal 2026 wieder auf den Wachstumspfad eingeschwenkt. Damit ist dem Pharmakonzern etwas früher als erwartet die Rückkehr zu positiven Wachstumsraten gelungen. Im ersten Quartal hatte der Einfluss von Nachahmer-Präparaten Novartis noch klar ausgebremst. Ursprünglich hatte das Management erst für die zweite Jahreshälfte eine Rückkehr zu positivem Wachstum in Aussicht gestellt. Damit erreicht der Pharmakonzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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