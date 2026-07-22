DJ Gea erhöht nach starkem zweiten Quartal die Jahresprognose

DOW JONES--Der Anlagenbauer Gea hat seine Jahresprognose nach starker operativer Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal angehoben. Sowohl die Vorjahreszahlen als auch die Erwartungen der Analysten wurden übertroffen und der Ausblick auf das zweite Halbjahr sei positiv, teilte der DAX-Konzern mit.

"Im ersten Halbjahr 2026 konnten wir unser Umsatzwachstum signifikant beschleunigen. Beim Auftragseingang sind wir sogar noch stärker gewachsen," sagte Gea-CEO Stefan Klebert laut Mitteilung. "Damit haben wir eine nachhaltige Basis für weiteres profitables Wachstum gelegt."

Im Zeitraum April bis Juni stieg der Auftragseingang auf Basis vorläufiger Zahlen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 14,2 Prozent auf 1,49 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem vom Vara erhobenen Konsens mit 1,41 Milliarden Euro gerechnet, wie Gea mitteilte. Der Umsatz legte um 10 Prozent auf 1,44 Milliarden Euro zu und übertraf damit die Analystenschätzung von 1,38 Milliarden. Das organische Umsatzwachstum war mit 11 Prozent deutlich höher als der Vara-Konsens von 6,3 Prozent.

Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) vor Restrukturierungsaufwand erhöhte sich um 15,6 Prozent auf 250 Millionen Euro (Vara-Konsens: 233 Millionen Euro). Die entsprechende EBITDA-Marge stieg auf 17,4 Prozent von 16,5 Prozent im Vorjahresquartal (Vara-Konsensus: 16,9 Prozent).

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Gea nun organisches Umsatzwachstum von 6,0 bis 8,0 Prozent und eine EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand von 17,0 bis 17,4 Prozent. Bisher hatte der Konzern ein Wachstum von 5,0 bis 7,0 Prozent und eine operative Marge von 16,6 bis 17,2 Prozent in Aussicht gestellt.

Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) lag im zweiten Quartal bei 36,8 Prozent. Sie soll im Gesamtjahr nun 36,0 bis 40,0 Prozent statt 34 bis 38 Prozent erreichen.

Gea veröffentlicht den vollständigen Halbjahresfinanzbericht am 10. August.

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July 22, 2026 00:34 ET (04:34 GMT)

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