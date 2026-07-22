Der DAX hat sich nach einem zögerlichen Wochenstart am Dienstag wieder etwas nach oben arbeiten können. Aus dem Handel ging er am Ende mit einem Plus von 0,7 Prozent bei 25.011,35 Punkten. Zum Start in den Mittwoch dürfte es noch ein paar Punkte weiter nach oben gehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex 0,2 Prozent höher auf 25.054 Zähler.Die Entwicklung im Nahen Osten steht dabei aber weiter im Blickfeld. Das US-Militär hat dort nach eigenen Angaben erneut Angriffe auf militärische Ziele ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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