Basel - Roche hat im ersten Halbjahr 2026 unter kräftigem Gegenwind von den Wechselkursen gelitten. Entsprechend liegen die wichtigsten Kennzahlen in der Berichtswährung Schweizer Franken unter den Vorjahreswerten. Für das Gesamtjahr bestätigte der Pharmakonzern am Donnerstag seine bisherigen Ziele. In den ersten sechs Monaten erzielte Roche einen Umsatz in Höhe von 30,4 Milliarden Franken. Während dies in der Berichtswährung Schweizer Franken ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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