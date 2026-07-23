Vevey - Nestlé hat im ersten Halbjahr 2026 bei den Absatzmengen weiter an Schwung gewonnen. Der weltgrösste Nahrungsmittelkonzern profitierte von einem starken Wachstum in aufstrebenden Märkten und einer grösseren Nachfrage nach Kaffee und Tierfutter. Für das Gesamtjahr präzisierte das Management den Wachstumsausblick innerhalb der bisherigen Prognose. Im zweiten Quartal erreichte der Hersteller von Nespresso-Kaffee, Maggi-Würze und Purina-Tierfutter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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