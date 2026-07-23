Zug - Galderma schaut auf ein schwungvolles Wachstum im ersten Semester 2026 zurück. Das Wachstum sei breit über alle Sparten und Regionen abgestützt gewesen, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Vor diesem Hintergrund traut sich Galderma im Gesamtjahr denn auch mehr Umsatz zu. Zwischen Januar und Juni setzte Galderma 3,13 Milliarden US-Dollar um und damit 28,0 Prozent mehr als im Vorjahr. Zu konstanten Wechselkursen lag das Plus bei 24,6 Prozent, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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