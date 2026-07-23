Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag klar tiefer eröffnet. Dabei wird der SMI vom Kurseinbruch beim Nahrungsmittelkonzern Nestlé stark belastet. Für Impulse sorgt eine Flut von Unternehmenszahlen, während die anhaltende Eskalation im Nahen Osten den Ölpreis weiter nach oben treibt. Hierzulande erreichte die Berichtssaison mit zahlreichen Unternehmensnachrichten ihren Höhepunkt. Mit Nestlé, Roche, Givaudan und Kühne+Nagel legten gleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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