ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Aktien von Nestle sind am Donnerstag im frühen Handel deutlich gefallen. Der sonst wenig volatile Wert brach um 6,4 Prozent ein. Damit beendete die Aktie ihre jüngste Aufwärtsbewegung, die zuletzt neue Jahreshochs gebracht hatte. Der Rücksetzer beförderte den Wert wieder an den oberen Rand der Seitwärtsspanne von rund 75 bis 80 Franken, in der sich der Kurs im Frühjahr bewegt hatte und aus der er erst gegen Ende Juni ausgebrochen war.

Als möglichen Wermutstropfen machten Analysten die Profitabilität aus. So wiesen die Experten der UBS auf einen Sondereffekt hin, der zur Verbesserung der operativen Marge beigetragen haben: Änderungen im Zusammenhang mit einem Pensionsplan steuerten nämlich 30 Basispunkte bei. Ohne diesen Effekt wäre die Marge also insgesamt um 40 Basispunkte gesunken.

Die Analysten der ZKB verwiesen zudem auf den Ausblick für die Marge, der etwas vorsichtiger ausgefallen war. So soll die Marge im zweiten Halbjahr auf einem ähnlichen Niveau wie im ersten liegen und nicht mehr darüber.

Den Teilverkauf des Wasser-Geschäfts bezeichneten Analysten unterdessen als erfreulich. Mit umgerechnet 2,8 Milliarden Franken bewege sich der Erlös im Rahmen der von Experten zuvor genannten Größenordnung. Dasselbe gelte auch für die angekündigten Abschreibungen in Höhe von 1,3 Milliarden Franken./lb/uh/tt/AWP/mf