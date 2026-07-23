Köln (ots) -Vor einem Jahr begann die außergewöhnliche Love Story von RTL+ und Mezzo Mix: Mit einer vollständig integrierten 360-Grad-Kampagne begleitete die Kooperation Konsumentinnen und Zuschauer von der Couch bis ans Regal - über digitale und physische Touchpoints hinweg. Eigens gebrandete Dosen, ein aufmerksamkeitsstarkes Launch-Event, ein Video-Podcast sowie eine reichweitenstarke Out-of-Home-Inszenierung machten die Kooperation erlebbar. Die Kampagne sorgte für Gesprächsstoff, steht derzeit mehrfach auf den Shortlists für Branchen- und Kreativawards und wurde beim Deutschen Preis für Onlinekommunikation (DPOK) bereits mit Silber prämiert.Die positive Resonanz auf die erste Kampagne und ihre überzeugenden Wirkungsergebnisse geben der Kooperation Rückenwind: Eine Analyse von RTL Data im Auftrag der Ad Alliance zeigt eine hohe Zustimmung zum Markenfit sowie signifikante Uplifts bei Werbeerinnerung, Markeninteresse und Kaufbereitschaft. Nun erweitern RTL Deutschland, Ad Alliance und Mezzo Mix ihre Zusammenarbeit um neue Sondereditionen, Product Placements bei "Die Bachelors", eine neue Vodcast-Integration und POS-Aktivierungen.Von "Die Bachelors" bis ins SupermarktregalZwei Sondereditionen bringen RTL+ und Mezzo Mix schrittweise bis Ende des Jahres abermals in die Handelsregale. Das erste Design steht ganz im Zeichen von "Die Bachelors" und bietet Käuferinnen und Käufern und Fans der diesjährigen Staffel die Chance auf ein exklusives Erlebnis mit den beiden aktuellen Bachelors. Die zweite Edition erscheint im RTL+ "Reality Edition"-Design. Hier haben Reality- und Mezzo Mix-Fans die Möglichkeit, eines von 3.000 RTL+ Premium-Abonnements zu gewinnen.Nicht nur im Handel, sondern auch auf dem Bildschirm wird die Kooperation fortgesetzt: Das beliebte Erfrischungsgetränk ist Teil der kürzlich abgeschlossenen Staffel von "Die Bachelors" und wurde über Product Placements sowie situative Framesplits in die Datingshow auf RTL+ und RTL integriert. Über die gesamte Staffel war Mezzo Mix mit einer "Guilty Pleasures"-Nacht-der-Rosen, mehreren Date-Integrationen und erfrischenden Drinks in der Villa präsent.Darüber hinaus baut Mezzo Mix seine Präsenz im Umfeld der RTL+ Originals aus und ist ab sofort im Vodcast "Aftershow - der Reality-TV-Podcast" vertreten. Hosts Inken Wriedt und Maribel de la Flor treffen dort Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus RTL+ Reality-Formaten - von "Die Bachelors" über "Temptation Island" bis hin zu "Are You The One?" und "Prominent getrennt" - und sprechen mit ihnen über das, was passiert, wenn die Kameras aus sind. Mezzo Mix ist dabei als Kooperationspartner sowie mit aufmerksamkeitsstarken Product Placements im Format präsent und begleitet die Gespräche als prickelnde Erfrischung. Im "unverschämten Bingo" - angelehnt an den Kampagnen-Claim "Unverschämt gut" - werden den Besucherinnen und Besuchern pikante Fragen gestellt, die überraschende Momente ans Licht bringen. Das Format soll die Gäste inspirieren und sie darin bestärken, offen und ohne Scham zu diesen Momenten zu stehen. Der Video-Podcast ist seit Juli auf RTL+ verfügbar.Mezzo Mix bleibt zudem Sponsor der gesamten Reality-Themenwelt auf RTL+ mit Formaten wie "Temptation Island", "Das Sommerhaus der Stars" und "Prominent getrennt". Begleitet wird die Zusammenarbeit von einer umfassenden Marketingkampagne über TV, Streaming, Social Media, Live-Experiences, Out-of-Home und den Point of Sale.Live-Experience bringt die Kooperation direkt zu den MenschenErstmals macht die Kooperation auch auf der Straße Halt: Ein Promotion-Truck tourt durch Nordrhein-Westfalen und Berlin. Vor ausgewählten Standorten können Konsumentinnen und Konsumenten die neu designten Mezzo Mix Drinks entdecken und in einem interaktiven "Vibe Check" ihr eigenes Match-Potenzial mit Stars ihrer Lieblings-Realities testen. Wer passt genau so gut zusammen wie Cola und Orange? Termine und Standorte werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.Daniel Durst, SVP Brand & Media, RTL Deutschland: "Manche Matches funktionieren auf dem Papier. Andere beweisen sich im Alltag. RTL+ und Mezzo Mix gehören eindeutig zur zweiten Kategorie. Gemeinsam mit Mezzo Mix verlängern wir die Begeisterung für unsere Reality-Formate über den Bildschirm hinaus bis an den Point of Sale und schaffen Erlebnisse, die Menschen überraschen, aktivieren und verbinden."Lars-Eric Mann, CMO, Ad Alliance, ergänzt: "Die Verlängerung der Kooperation zeigt, wie erfolgreich Marken wirken können, wenn sie authentisch Teil relevanter Inhalte und Themenwelten werden. Gemeinsam mit Coca-Cola schaffen wir Erlebnisse, die weit über klassische Werbung hinausgehen und Menschen auf unterschiedlichsten Touchpoints erreichen."Evelyne De Leersnyder, Geschäftsführerin Coca-Cola GmbH: "Mezzo Mix und die Reality-Welt von RTL+ stehen für Genuss, der Spaß macht, auffällt und sich nicht verstecken muss. Mit unserer Kooperation machen wir diese Haltung entlang der gesamten Journey erlebbar: vom Entdecken im Handel bis zum Reality-Moment auf dem Sofa. Die gute Resonanz auf die erste Aktivierung hat gezeigt, wie wirkungsvoll die Verbindung von Entertainment, Marke und Handel für die Zielgruppe ist. Deshalb heben wir die Partnerschaft mit neuen Sondereditionen, Content-Integrationen und Live-Erlebnissen aufs nächste Level."Ein Match, das den Alltagstest bestehtErste Forschungsergebnisse von RTL Data im Auftrag der Ad Alliance unterstreichen den Erfolg der Kampagne: 79 Prozent der Befragten finden, dass Mezzo Mix gut zur RTL+ Themenwelt passt. Jeweils 78 Prozent bewerten die Zusammenarbeit als originell und sehen RTL+ und Mezzo Mix als "Perfect Match". Darüber hinaus erzielte die Kampagne signifikante Uplifts, insbesondere bei der Werbeerinnerung. Auch Markeninteresse, Weiterempfehlungsbereitschaft, Informationsinteresse und Kaufbereitschaft legten deutlich zu.Realisiert wird das Projekt von Mezzo Mix, einer Marke von The Coca-Cola Company, RTL Deutschland und der Ad Alliance, der Vermarktungseinheit von RTL Deutschland.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. 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