DJ BASF verlängert Bestellung von zwei Vorstandsmitgliedern
DOW JONES--Der BASF-Aufsichtsrat hat die Bestellung der Vorstandsmitglieder Katja Scharpwinkel und Anup Kothari bis zum Ablauf der Hauptversammlung 2030 verlängert. Die 56-jährige Katja Scharpwinkel wurde 2024 in den Vorstand berufen und ist Arbeitsdirektorin sowie Standortleiterin für das Werk Ludwigshafen. Sie ist verantwortlich für die Bereiche European Site & Verbund Management, Global Engineering Services sowie Corporate Environmental Protection, Health, Safety & Quality. Der ebenfalls 2024 in den Vorstand berufene 58-jährige Kothari ist für die Segmente Industrial Solutions und Surface Technologies verantwortlich und seit 2025 Chairman der BASF Corporation in den USA.
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July 23, 2026 04:47 ET (08:47 GMT)
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