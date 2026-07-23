Auf diesen Satz haben viele Börsianer gehofft: "Die Versorgung der Produktion mit Rohstoffen und Belieferung unserer Kunden ist gesichert." Dies erklärte der Chemieriese BASF kürzlich angesprochen auf die Probleme, die sich durch die anhaltend niedrigen Pegelstände ergeben könnten. Allerdings gibt es auch eine Einschränkung.Kurzusammenfassung:• BASF kann die Produktion trotz niedriger Rheinpegel weiterhin mit Rohstoffen versorgen, muss aber mehr Schiffe einsetzen.• Spezielle Niedrigwasserschiffe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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