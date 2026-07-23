Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Donnerstag klar unter Druck. Vor allem der Kurseinbruch bei Nestlé belastet den Leitindex SMI. Gleichzeitig sorgt eine Flut von Unternehmenszahlen für Bewegung, während die anhaltende Eskalation im Nahen Osten den Ölpreis weiter nach oben treibt. Hierzulande erreicht die Berichtssaison mit zahlreichen Unternehmensmeldungen ihren Höhepunkt. Mit Nestlé, Roche, Givaudan und Kühne+Nagel legten gleich vier SMI-Konzerne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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