Steinhausen ZG - Der Verbundwerkstoffspezialist Schweiter hat im ersten Halbjahr 2026 einen leichten Umsatzrückgang erlitten. Dazu trugen der Verkauf des Bereichs Mobility, Währungsverluste aber auch die gedämpfte Nachfrage bei. Die operative Gewinnmarge nahm hingegen zu. Der Umsatz fiel um 9 Prozent auf 450,3 Millionen Franken, wie Schweiter am Freitag mitteilte. Währungsbereinigt lag das Minus bei 4 Prozent. Dazu hat indes auch der Verkauf des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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