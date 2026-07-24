DAX auf Erholungskurs: SAP überzeugt, Volkswagen unter Druck

Der DAX präsentiert sich am Freitagvormittag freundlich und legt im frühen Handel moderat zu. Auch der Euro Stoxx 50 notiert im Plus. Die US-Börsen werden vor Handelsbeginn ebenfalls höher erwartet. In Asien schloss der japanische Nikkei 225 den Handel leicht im Minus.

Makroökonomischer Überblick

Im makroökonomischen Fokus stehen heute vor allem die Folgen der anhaltenden Spannungen im Nahen Osten. Die fortgesetzten Angriffe im Iran-Konflikt sorgen für Verunsicherung an den Märkten. Gleichzeitig hält sich der Brent-Ölpreis über der Marke von 100 US-Dollar, was neue Inflationssorgen schürt. Zusätzlich belasten die von den USA angekündigten Zölle gegen zahlreiche Handelspartner die Stimmung, auch wenn Marktteilnehmer die Maßnahmen überwiegend als Fortsetzung bestehender Handelsbeschränkungen bewerten.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Bei den Einzelwerten rückt SAP ins Zentrum des Interesses. Die Aktie legt vorbörslich deutlich zu, nachdem Europas größter Softwarekonzern robuste Geschäftszahlen vorgelegt hat. Vor allem das Cloud-Geschäft entwickelte sich stärker als erwartet und unterstreicht die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens trotz eines anspruchsvollen Konjunkturumfelds.

Ebenfalls gefragt sind die Aktien von Atoss Software. Der Spezialist für Workforce-Management profitierte im zweiten Quartal von einer hohen Nachfrage nach Cloud-Lösungen. Umsatz und Gewinn stiegen, zudem fiel die Profitabilität über den Erwartungen des Marktes aus. Die positiven Zahlen sorgen für ein spürbar erhöhtes Anlegerinteresse.

Auf der Verliererseite steht dagegen Volkswagen. Der Autobauer verdiente im zweiten Quartal nochmals weniger als im ohnehin schwachen Vorjahreszeitraum und senkte zugleich den Umsatzausblick. Die Kombination aus rückläufiger Ertragskraft und gedämpften Erwartungen belastet die Aktie und setzt den gesamten Automobilsektor zum Handelsschluss der Woche unter Beobachtung.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX Bear UG2ZSV 14,81 26362,010372 Punkte 16,70 Open End Silber Bull UN1YNN 5,58 51,920624 USD 8,97 Open End DAX Bull UN4F28 18,33 23060,580195 Punkte 13,45 Open End DAX Bull UN6WHZ 13,41 23554,493736 Punkte 18,52 Open End DAX Bull UN8ESZ 4,75 24442,877529 Punkte 48,84 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.07.2026; 10:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag DAX Call UR0N63 1,72 26000,00 Punkte 33,23 04.09.2026 DAX Call UG7GH6 30,64 22000,00 Punkte 7,34 18.09.2026 Union Paficic Corp. Call UR13RQ 1,08 335,00 USD 8,78 16.12.2026 AXA S.A. Call UG1NY3 0,26 45,00 EUR 9,53 16.12.2026 Daimler Trukc Holding AG Call UG7KMN 0,21 50,00 EUR 8,4 16.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.07.2026; 10:15 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Infineon Technologies AG Long UN5QRC 22,93 49,127639 EUR 4 Open End DAX Long UN602C 1,78 23776,064045 Punkte 25 Open End Tesla, Inc. Long HD4TFD 4,11 213,183189 USD 3 Open End Deutsche Telekom AG Long UN76L3 7,90 13,068651 EUR 2 Open End Shell plc Long UG9JE1 23,82 26,135871 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.07.2026; 10:15 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.