Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Disclosure of shares repurchases from 17 July 2026 to 23 July 2026
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
17/07/2026
FR0013230612
8 468
18.1621
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
17/07/2026
FR0013230612
2 000
18.0000
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
20/07/2026
FR0013230612
2 160
17.9862
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
20/07/2026
FR0013230612
600
17.7400
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
21/07/2026
FR0013230612
1 760
17.3804
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
21/07/2026
FR0013230612
400
17.4000
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
22/07/2026
FR0013230612
1 643
17.2716
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
22/07/2026
FR0013230612
550
17.4000
CEUX
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
23/07/2026
FR0013230612
2 640
17.2980
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
23/07/2026
FR0013230612
300
17.1600
CEUX
TOTAL
20 521
17.8160
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Contacts:
Tikehau Capital