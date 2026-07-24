Munich Re hat die Erwartungen im zweiten Quartal weit hinter sich gelassen. Dank sehr niedriger Großschäden und eines starken Kapitalanlageergebnisses verdiente der DAX-Konzern rund 2,2 Milliarden Euro - gut 23 Prozent mehr als vom Markt erwartet. Nach sechs Monaten sind bereits 3,9 Milliarden Euro eingefahren. Das Jahresziel des weltgrößten Rückversicherers wirkt zunehmend konservativ.Munich Re hat am Freitag überraschend vorläufige Eckdaten für das zweite Quartal veröffentlicht. Neben einer erfreulichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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