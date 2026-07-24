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XTB
24.07.2026 14:23 Uhr
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Intel Aktie im Aufwind: Nach KI-Turnaround & Zahlenfeuerwerk jetzt Aktien kaufen?

Der US-Halbleiterkonzern Intel hat mit seinen Finanzergebnissen für das zweite Quartal 2026 die Erwartungen der Wall Street auf beeindruckende Weise pulverisiert. Getrieben von einer enormen Nachfrage nach KI-Rechenleistung, einem boomenden Rechenzentren-Geschäft und Fortschritten in der eigenen Fertigung lieferte Intel das stärkste prozentuale Umsatzwachstum seit über 15 Jahren ab. Die Aktie reagierte im nachbörslichen Handel mit deutlichen Kursgewinnen. Für Anleger, die auf die Erholung der Halbleiterbranche setzen und zukunftsträchtige Aktien kaufen wollen, stellt sich die Frage: Bietet die Intel Aktie nach den jüngsten Rekordzahlen eine verlockende Einstiegsgelegenheit?

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