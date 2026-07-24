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Intel Q2 Ergebnisse: Starkes KI-getriebenes Wachstum trotz Restrukturierungsverlusten

Intel meldet sich eindrucksvoll zurück: Der Umsatz sprang im zweiten Quartal 2026 um 25 Prozent auf 16,1 Milliarden US-Dollar und übertraf die Erwartungen deutlich. Besonders stark entwickelte sich das Geschäft mit Rechenzentren und Künstlicher Intelligenz, das um 59 Prozent zulegte. Auch beim bereinigten Gewinn je Aktie schnitt der Chipkonzern wesentlich besser ab als prognostiziert. Der kräftige KI-Boom scheint damit zunehmend auch beim einstigen Branchenprimus anzukommen.

Doch der operative Aufschwung hat eine Schattenseite: Hohe Restrukturierungs- und Sonderkosten sorgten weiterhin für einen erheblichen GAAP-Verlust. Anleger stehen deshalb vor der entscheidenden Frage, ob Intel seine milliardenschweren Investitionen in neue Chipfabriken und KI-Infrastruktur endlich in nachhaltig steigende Gewinne verwandeln kann. Der überraschend starke Ausblick für das dritte Quartal macht Hoffnung - dürfte aber zugleich die Erwartungen an den Turnaround der Intel-Aktie deutlich erhöhen.

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