Nach dem heftigen Ausverkauf vom Donnerstag zeichnet sich an der Wall Street zum Wochenschluss zunächst eine Stabilisierung ab. Die Futures auf die drei großen US-Indizes notieren vorbörslich im Plus. Entspannung liefert vor allem der Ölmarkt: Der Brent-Preis fällt wieder unter die Marke von 100 Dollar. Die geopolitischen Risiken bleiben allerdings hoch - ebenso wie der Druck auf die großen Technologiewerte.Die Futures auf den Dow Jones liegen am Freitagmittag 0,4 Prozent im Plus. Für den S&P ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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