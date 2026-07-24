New York - Die Kauffreude seiner Kunden stimmt den US-Kreditkartenanbieter American Express optimistischer für das laufende Jahr. Konzernchef Stephen Squeri rechnet nun mit einem Umsatzplus von zehn Prozent und fasst damit das obere Ende der bisherigen Zielspanne ins Auge. Der Gewinn je Aktie soll weiterhin 17,30 bis 17,90 US-Dollar erreichen. Im zweiten Quartal lief es für das Unternehmen besser als erwartet, doch im vorbörslichen US-Handel reagierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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