Der DAX-Konzern SAP hat am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss frische Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt. Insbesondere das Wachstum im Cloud-Geschäft überzeugte dabei. An der DAX-Spitze geht es für die Aktie daher deutlich aufwärts. Doch sollten Anleger jetzt wieder bei SAP zuschlagen? • SAP hat den Ausblick wegen der Übernahmen von Dremio und Prior Labs angepasst.• Die SAP-Aktie notiert am Freitag an der DAX-Spitze.• SAP ist keine laufende Empfehlung.Wie DER AKTIONÄR berichtete, hat SAP ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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