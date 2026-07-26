Budapest - Lando Norris hat sich beim Großen Preis von Ungarn den Sieg gesichert und auch McLaren damit den ersten Triumph der Saison 2026 beschert.



Der Brite überquerte die Ziellinie vor Max Verstappen und Andrea Kimi Antonelli, die ebenfalls auf dem Podium standen. Lewis Hamilton, der zunächst als Vierter ins Ziel kam, fiel aufgrund einer Strafe auf den fünften Platz hinter Charles Leclerc zurück. Nico Hülkenberg konnte sich über seine ersten WM-Punkte der Saison freuen, indem er den neunten Platz belegte.



Das Rennen begann mit einer spannenden Startphase, in der Oscar Piastri kurzzeitig die Führung übernahm, nachdem Norris in Kurve 2 einen Fehler gemacht hatte. Doch Norris eroberte die Spitze bald zurück und baute seinen Vorsprung kontinuierlich aus. Währenddessen kämpfte Hamilton mit den weichen Reifen und einer Fünf-Sekunden-Strafe, die er für zu schnelles Fahren in der Boxengasse erhielt. Antonelli, der von Platz sieben gestartet war, profitierte von einer klugen Boxenstrategie und sicherte sich den dritten Platz.



Im Mittelfeld gab es zahlreiche Positionskämpfe, insbesondere zwischen den Racing Bulls und Nico Hülkenberg. Der Deutsche zeigte eine starke Leistung und überholte in der Schlussphase mehrere Konkurrenten, um sich in die Punkte zu fahren. George Russell und Lawson komplettierten die Punkteränge, während Piastri nach einem Getriebeproblem ausschied und damit eine vielversprechende Platzierung verlor.



Das Rennen war geprägt von strategischen Entscheidungen und Reifenmanagement, wobei die Teams zwischen Ein- und Zweistoppstrategien schwankten. Trotz der Herausforderungen auf der Strecke konnte McLaren mit Norris' Sieg ein starkes Zeichen setzen, bevor die Formel 1 in die Sommerpause geht.





© 2026 dts Nachrichtenagentur