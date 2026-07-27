Molten Ventures Plc: Transaction in Own Shares -3

DJ Transaction in Own Shares
Molten Ventures Plc (GROW) Transaction in Own Shares 27-Jul-2026 / 07:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Molten Ventures plc ("Molten" or the "Company") Transaction in own shares Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that during the period Monday 20th July 2026 to Friday 24th July 2026, Deutsche Bank AG, London Branch (trading for these purposes as Deutsche Numis) ("Deutsche Numis"), purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 28 January 2026. Date of Ordinary Volume weighted Average Lowest price Highest price purchase shares Price Paid (GBp) paid (GBp) paid (GBp) purchased 20/07/26 30,000 583.0719 576.0 588.0 21/07/26 30,000 583.4219 579.0 586.0 22/07/26 30,000 582.2244 575.0 588.0 23/07/26 30,000 593.7261 588.5 595.0 24/07/26 26,355 605.9376 600.00 610.00
Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 15,821,683 and the total number of voting rights in the Company is 173,224,767.
The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Aggregate information
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Deutsche Numis on behalf of the Company.
Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50
Individual transactions
Transaction Time of Transaction Trading Date Number of ordinary price (GBp) transaction (UK reference number venue shares purchased Time) 20/07/2026 996 588.00 08:21:39 00081840717TRLO0 XLON 20/07/2026 122 588.00 10:18:51 00081843580TRLO0 XLON 20/07/2026 861 588.00 10:18:51 00081843581TRLO0 XLON 20/07/2026 887 587.50 10:54:04 00081844825TRLO0 XLON 20/07/2026 699 585.50 11:38:42 00081845696TRLO0 XLON 20/07/2026 203 585.50 11:38:42 00081845697TRLO0 XLON 20/07/2026 944 582.50 11:40:14 00081845725TRLO0 XLON 20/07/2026 964 583.50 12:00:00 00081845963TRLO0 XLON 20/07/2026 973 585.00 12:30:36 00081846482TRLO0 XLON 20/07/2026 461 586.50 12:32:50 00081846705TRLO0 XLON 20/07/2026 340 586.50 12:32:50 00081846704TRLO0 XLON 20/07/2026 909 585.50 12:33:00 00081846728TRLO0 XLON 20/07/2026 887 585.00 12:33:22 00081846749TRLO0 XLON 20/07/2026 69 587.50 12:37:06 00081846972TRLO0 XLON 20/07/2026 418 587.50 12:37:06 00081846971TRLO0 XLON 20/07/2026 419 587.50 12:37:06 00081846970TRLO0 XLON 20/07/2026 916 587.00 12:42:53 00081847278TRLO0 XLON 20/07/2026 64 587.00 12:42:53 00081847277TRLO0 XLON 20/07/2026 848 587.00 12:55:37 00081847616TRLO0 XLON 20/07/2026 862 586.00 13:02:28 00081847909TRLO0 XLON 20/07/2026 124 583.00 13:03:10 00081848169TRLO0 XLON 20/07/2026 81 585.50 13:20:42 00081848477TRLO0 XLON 20/07/2026 798 585.50 13:20:42 00081848476TRLO0 XLON 20/07/2026 305 585.00 13:24:59 00081848587TRLO0 XLON 20/07/2026 286 585.00 13:24:59 00081848586TRLO0 XLON 20/07/2026 383 585.00 13:24:59 00081848588TRLO0 XLON 20/07/2026 887 584.50 13:41:11 00081848919TRLO0 XLON 20/07/2026 655 583.50 13:44:44 00081848973TRLO0 XLON 20/07/2026 289 583.50 13:44:44 00081848972TRLO0 XLON 20/07/2026 908 582.00 14:13:58 00081849520TRLO0 XLON 20/07/2026 77 583.00 14:23:56 00081849739TRLO0 XLON 20/07/2026 860 583.00 14:33:57 00081850003TRLO0 XLON 20/07/2026 661 583.00 14:33:57 00081850002TRLO0 XLON 20/07/2026 230 583.00 14:33:57 00081850001TRLO0 XLON 20/07/2026 917 582.00 14:51:46 00081851007TRLO0 XLON 20/07/2026 817 582.00 14:51:46 00081851006TRLO0 XLON 20/07/2026 152 580.50 15:04:42 00081851675TRLO0 XLON 20/07/2026 691 580.50 15:04:47 00081851676TRLO0 XLON 20/07/2026 160 580.50 15:07:09 00081851753TRLO0 XLON 20/07/2026 81 580.50 15:07:09 00081851752TRLO0 XLON 20/07/2026 443 580.50 15:10:13 00081851802TRLO0 XLON 20/07/2026 152 580.50 15:10:13 00081851801TRLO0 XLON 20/07/2026 153 580.50 15:10:13 00081851800TRLO0 XLON 20/07/2026 898 579.00 15:36:10 00081852467TRLO0 XLON 20/07/2026 925 579.00 15:36:10 00081852466TRLO0 XLON 20/07/2026 886 578.50 15:43:46 00081852661TRLO0 XLON 20/07/2026 47 578.00 15:52:46 00081852957TRLO0 XLON 20/07/2026 798 578.00 15:52:46 00081852955TRLO0 XLON 20/07/2026 856 578.00 15:57:14 00081853132TRLO0 XLON 20/07/2026 958 576.00 15:57:46 00081853152TRLO0 XLON 20/07/2026 962 577.00 16:06:52 00081853511TRLO0 XLON 20/07/2026 31 578.50 16:19:55 00081854021TRLO0 XLON 20/07/2026 687 578.50 16:19:55 00081854020TRLO0 XLON 21/07/2026 875 579.00 08:16:10 00081855622TRLO0 XLON 21/07/2026 890 579.00 08:27:36 00081855984TRLO0 XLON 21/07/2026 226 581.00 09:10:51 00081857103TRLO0 XLON 21/07/2026 225 581.00 09:10:51 00081857104TRLO0 XLON 21/07/2026 226 581.00 09:10:51 00081857106TRLO0 XLON 21/07/2026 420 585.50 09:25:19 00081857516TRLO0 XLON 21/07/2026 420 585.50 09:25:19 00081857517TRLO0 XLON 21/07/2026 146 585.50 09:25:19 00081857518TRLO0 XLON 21/07/2026 915 586.00 09:29:50 00081857649TRLO0 XLON 21/07/2026 915 585.50 09:30:01 00081857655TRLO0 XLON 21/07/2026 3 585.50 10:30:47 00081859070TRLO0 XLON 21/07/2026 2 585.50 10:30:47 00081859071TRLO0 XLON 21/07/2026 899 585.50 10:30:47 00081859072TRLO0 XLON 21/07/2026 469 585.00 11:42:16 00081860867TRLO0 XLON 21/07/2026 430 585.00 11:42:16 00081860868TRLO0 XLON 21/07/2026 817 585.00 11:49:21 00081861025TRLO0 XLON 21/07/2026 818 585.00 11:49:21 00081861026TRLO0 XLON 21/07/2026 58 583.00 12:11:51 00081861360TRLO0 XLON 21/07/2026 108 583.00 12:11:51 00081861361TRLO0 XLON 21/07/2026 56 583.00 12:20:44 00081861483TRLO0 XLON 21/07/2026 99 583.00 12:20:44 00081861484TRLO0 XLON 21/07/2026 1212 582.00 12:35:20 00081861687TRLO0 XLON 21/07/2026 175 582.50 13:10:00 00081862254TRLO0 XLON 21/07/2026 798 582.50 13:10:00 00081862255TRLO0 XLON 21/07/2026 384 581.00 13:40:33 00081863138TRLO0 XLON 21/07/2026 1 581.00 13:43:08 00081863208TRLO0 XLON 21/07/2026 482 581.00 13:43:08 00081863209TRLO0 XLON 21/07/2026 955 581.00 13:43:08 00081863210TRLO0 XLON
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
July 27, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)
DJ Transaction in Own Shares -2-
21/07/2026 917 583.00 14:24:34 00081864351TRLO0 XLON 21/07/2026 923 583.00 14:24:34 00081864352TRLO0 XLON 21/07/2026 1215 582.50 14:51:56 00081866137TRLO0 XLON 21/07/2026 511 582.50 14:51:56 00081866138TRLO0 XLON 21/07/2026 326 582.50 14:51:56 00081866139TRLO0 XLON 21/07/2026 669 584.00 15:05:09 00081866777TRLO0 XLON 21/07/2026 869 583.50 15:15:32 00081867266TRLO0 XLON 21/07/2026 958 583.50 15:15:32 00081867267TRLO0 XLON 21/07/2026 854 583.50 15:37:31 00081868243TRLO0 XLON 21/07/2026 945 583.50 15:37:31 00081868244TRLO0 XLON 21/07/2026 709 583.50 15:39:52 00081868346TRLO0 XLON 21/07/2026 860 583.50 15:41:30 00081868415TRLO0 XLON 21/07/2026 471 583.50 15:41:30 00081868416TRLO0 XLON 21/07/2026 953 584.00 15:52:58 00081869012TRLO0 XLON 21/07/2026 148 584.00 15:52:58 00081869013TRLO0 XLON 21/07/2026 708 584.00 15:52:58 00081869014TRLO0 XLON 21/07/2026 951 584.00 15:55:58 00081869230TRLO0 XLON 21/07/2026 856 583.50 16:03:04 00081869640TRLO0 XLON 21/07/2026 652 584.50 16:06:16 00081869778TRLO0 XLON 21/07/2026 30 584.50 16:18:00 00081870571TRLO0 XLON 21/07/2026 780 585.00 16:18:00 00081870572TRLO0 XLON 21/07/2026 770 585.00 16:18:36 00081870604TRLO0 XLON 21/07/2026 901 585.00 16:20:05 00081870662TRLO0 XLON 22/07/2026 942 580.00 08:07:23 00081872147TRLO0 XLON 22/07/2026 161 581.50 09:50:44 00081878397TRLO0 XLON 22/07/2026 186 581.50 09:50:44 00081878398TRLO0 XLON 22/07/2026 557 581.50 09:50:44 00081878399TRLO0 XLON 22/07/2026 952 583.00 10:20:04 00081880019TRLO0 XLON 22/07/2026 10000 584.50 11:25:39 00081882257TRLO0 XLON 22/07/2026 878 584.50 11:27:22 00081882366TRLO0 XLON 22/07/2026 938 583.50 11:29:27 00081882421TRLO0 XLON 22/07/2026 865 583.00 11:32:42 00081882642TRLO0 XLON 22/07/2026 194 582.00 11:40:56 00081883189TRLO0 XLON 22/07/2026 720 582.00 11:40:56 00081883190TRLO0 XLON 22/07/2026 838 583.50 12:05:44 00081884481TRLO0 XLON 22/07/2026 961 578.00 12:40:31 00081885872TRLO0 XLON 22/07/2026 729 577.00 13:56:53 00081888723TRLO0 XLON 22/07/2026 128 577.00 13:56:53 00081888724TRLO0 XLON 22/07/2026 962 576.00 14:08:09 00081889249TRLO0 XLON 22/07/2026 830 575.00 14:09:52 00081889293TRLO0 XLON 22/07/2026 836 578.50 14:26:39 00081890210TRLO0 XLON 22/07/2026 947 575.00 14:35:59 00081890808TRLO0 XLON 22/07/2026 964 579.00 15:03:29 00081892646TRLO0 XLON 22/07/2026 876 579.00 15:03:29 00081892647TRLO0 XLON 22/07/2026 799 579.50 15:36:08 00081894832TRLO0 XLON 22/07/2026 854 579.00 15:38:54 00081895129TRLO0 XLON 22/07/2026 122 584.50 15:54:54 00081896004TRLO0 XLON 22/07/2026 10 585.00 15:54:54 00081896005TRLO0 XLON 22/07/2026 894 584.00 15:55:08 00081896023TRLO0 XLON 22/07/2026 899 587.00 16:01:22 00081896561TRLO0 XLON 22/07/2026 873 588.00 16:05:22 00081896958TRLO0 XLON 22/07/2026 691 586.50 16:13:32 00081897472TRLO0 XLON 22/07/2026 394 586.50 16:13:33 00081897473TRLO0 XLON 23/07/2026 787 591.50 08:34:10 00081901179TRLO0 XLON 23/07/2026 137 588.50 09:01:42 00081902184TRLO0 XLON 23/07/2026 227 588.50 09:01:42 00081902185TRLO0 XLON 23/07/2026 471 588.50 09:02:20 00081902206TRLO0 XLON 23/07/2026 836 595.00 09:13:29 00081902757TRLO0 XLON 23/07/2026 866 595.00 09:13:29 00081902758TRLO0 XLON 23/07/2026 844 593.50 09:21:17 00081903309TRLO0 XLON 23/07/2026 893 593.50 09:21:17 00081903310TRLO0 XLON 23/07/2026 799 595.00 10:20:33 00081906689TRLO0 XLON 23/07/2026 894 595.00 10:20:33 00081906690TRLO0 XLON 23/07/2026 869 595.00 10:55:16 00081908422TRLO0 XLON 23/07/2026 224 592.50 10:55:16 00081908423TRLO0 XLON 23/07/2026 738 592.50 10:55:16 00081908424TRLO0 XLON 23/07/2026 824 592.50 10:55:16 00081908425TRLO0 XLON 23/07/2026 878 595.00 11:24:09 00081909738TRLO0 XLON 23/07/2026 920 595.00 11:24:09 00081909739TRLO0 XLON 23/07/2026 951 593.00 11:24:53 00081909762TRLO0 XLON 23/07/2026 446 593.50 11:47:31 00081910495TRLO0 XLON 23/07/2026 286 593.50 11:47:31 00081910496TRLO0 XLON 23/07/2026 190 593.50 11:47:31 00081910497TRLO0 XLON 23/07/2026 851 592.50 12:04:10 00081911132TRLO0 XLON 23/07/2026 784 590.00 12:34:16 00081912015TRLO0 XLON 23/07/2026 891 590.00 12:34:16 00081912016TRLO0 XLON 23/07/2026 958 595.00 13:16:54 00081913951TRLO0 XLON 23/07/2026 869 595.00 13:37:05 00081914880TRLO0 XLON 23/07/2026 64 592.50 13:48:29 00081916124TRLO0 XLON 23/07/2026 809 592.50 13:48:29 00081916125TRLO0 XLON 23/07/2026 879 592.50 13:48:29 00081916126TRLO0 XLON 23/07/2026 367 593.00 14:21:19 00081917840TRLO0 XLON 23/07/2026 77 593.00 14:21:19 00081917841TRLO0 XLON 23/07/2026 196 592.50 14:21:20 00081917842TRLO0 XLON 23/07/2026 977 591.50 14:24:57 00081918182TRLO0 XLON 23/07/2026 810 595.00 14:36:44 00081918951TRLO0 XLON 23/07/2026 46 595.00 16:09:49 00081925822TRLO0 XLON 23/07/2026 46 595.00 16:09:49 00081925823TRLO0 XLON 23/07/2026 790 595.00 16:11:49 00081925950TRLO0 XLON 23/07/2026 68 595.00 16:11:50 00081925952TRLO0 XLON 23/07/2026 518 595.00 16:11:50 00081925953TRLO0 XLON 23/07/2026 384 595.00 16:14:24 00081926131TRLO0 XLON 23/07/2026 585 595.00 16:14:24 00081926132TRLO0 XLON 23/07/2026 891 595.00 16:14:24 00081926133TRLO0 XLON 23/07/2026 307 595.00 16:14:24 00081926134TRLO0 XLON 23/07/2026 525 595.00 16:14:24 00081926135TRLO0 XLON 23/07/2026 281 595.00 16:14:24 00081926136TRLO0 XLON 23/07/2026 934 595.00 16:14:24 00081926138TRLO0 XLON 23/07/2026 951 595.00 16:14:24 00081926139TRLO0 XLON 23/07/2026 542 595.00 16:14:24 00081926140TRLO0 XLON 23/07/2026 18 595.00 16:14:24 00081926141TRLO0 XLON 23/07/2026 842 595.00 16:14:24 00081926137TRLO0 XLON 23/07/2026 36 595.00 16:14:24 00081926142TRLO0 XLON 23/07/2026 97 595.00 16:14:24 00081926143TRLO0 XLON 23/07/2026 97 595.00 16:14:24 00081926144TRLO0 XLON 23/07/2026 430 595.00 16:14:24 00081926145TRLO0 XLON 24/07/2026 143 600.00 08:16:14 00081928796TRLO0 XLON
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
July 27, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)
DJ Transaction in Own Shares -3-
24/07/2026 824 600.00 08:17:01 00081928842TRLO0 XLON 24/07/2026 1277 600.00 08:17:01 00081928844TRLO0 XLON 24/07/2026 908 600.00 08:17:01 00081928843TRLO0 XLON 24/07/2026 961 600.00 08:22:21 00081929087TRLO0 XLON 24/07/2026 292 601.50 12:28:32 00081937177TRLO0 XLON 24/07/2026 872 602.50 12:29:00 00081937183TRLO0 XLON 24/07/2026 56 603.50 12:34:05 00081937287TRLO0 XLON 24/07/2026 625 603.50 12:48:29 00081937702TRLO0 XLON 24/07/2026 793 603.50 12:48:29 00081937701TRLO0 XLON 24/07/2026 894 610.00 14:12:20 00081940325TRLO0 XLON 24/07/2026 486 610.00 14:12:20 00081940324TRLO0 XLON 24/07/2026 906 610.00 14:16:31 00081940404TRLO0 XLON 24/07/2026 872 610.00 14:16:31 00081940403TRLO0 XLON 24/07/2026 884 610.00 14:16:31 00081940402TRLO0 XLON 24/07/2026 470 610.00 14:16:31 00081940401TRLO0 XLON 24/07/2026 863 607.00 14:33:15 00081940836TRLO0 XLON 24/07/2026 1265 607.50 14:33:15 00081940835TRLO0 XLON 24/07/2026 830 608.00 14:41:21 00081941063TRLO0 XLON 24/07/2026 87 608.00 14:41:21 00081941064TRLO0 XLON 24/07/2026 111 608.00 14:41:21 00081941068TRLO0 XLON 24/07/2026 138 608.00 14:41:21 00081941067TRLO0 XLON 24/07/2026 87 608.00 14:41:21 00081941066TRLO0 XLON 24/07/2026 33 608.00 14:41:21 00081941065TRLO0 XLON 24/07/2026 846 607.50 14:42:40 00081941106TRLO0 XLON 24/07/2026 830 606.50 14:42:40 00081941107TRLO0 XLON 24/07/2026 913 607.00 14:52:18 00081941495TRLO0 XLON 24/07/2026 328 606.50 14:54:18 00081941569TRLO0 XLON 24/07/2026 328 606.50 14:54:19 00081941570TRLO0 XLON 24/07/2026 148 605.00 15:10:40 00081942018TRLO0 XLON 24/07/2026 71 605.00 15:11:40 00081942058TRLO0 XLON 24/07/2026 656 605.00 15:11:40 00081942057TRLO0 XLON 24/07/2026 626 606.50 15:13:10 00081942129TRLO0 XLON 24/07/2026 338 606.50 15:13:10 00081942128TRLO0 XLON 24/07/2026 718 606.50 15:16:55 00081942249TRLO0 XLON 24/07/2026 101 606.50 15:16:55 00081942250TRLO0 XLON 24/07/2026 819 605.00 15:18:30 00081942327TRLO0 XLON 24/07/2026 227 605.50 15:18:30 00081942329TRLO0 XLON 24/07/2026 328 605.50 15:18:30 00081942328TRLO0 XLON 24/07/2026 5 606.00 15:18:30 00081942331TRLO0 XLON 24/07/2026 320 606.00 15:18:30 00081942330TRLO0 XLON 24/07/2026 797 605.50 15:30:30 00081942657TRLO0 XLON 24/07/2026 843 608.50 15:41:20 00081943012TRLO0 XLON 24/07/2026 412 607.50 15:41:25 00081943018TRLO0 XLON 24/07/2026 363 607.50 15:41:25 00081943017TRLO0 XLON 24/07/2026 290 609.00 15:45:41 00081943279TRLO0 XLON 24/07/2026 934 608.50 15:46:50 00081943319TRLO0 XLON 24/07/2026 437 605.50 15:48:46 00081943385TRLO0 XLON
Enquiries
Molten Ventures plc +44 (0)20 7931 8800 Gareth Faith (Company Secretary) cosec@molten.vc Deutsche Numis +44 (0)20 7260 1000 Joint Financial Adviser and Corporate Broker Joshua Hughes Liam Kingsmill Berenberg +44 (0)20 3207 7800 Joint Financial Adviser and Corporate Broker Ben Wright Harry Nicholas Mark Whitmore Sodali & Co +44 (0)7889 297 217 Public relations molten@sodali.com Elly Williamson Sam Austrums
Molten Ventures is one of Europe's leading venture capital firms, developing and investing in high-growth technology companies. It invests across four core sectors - Enterprise & SaaS, AI, Deeptech & Hardware, Consumer Technology, and Digital Health - with a team of highly experienced partners continuously seeking new opportunities across these domains. Listed on the London Stock Exchange (LSE: GROW), Molten Ventures offers public market investors access to a portfolio of fast-growing technology businesses, providing liquidity and diversification unavailable in traditional venture structures. Since its IPO in June 2016, Molten has deployed over GBP1 billion of capital and realised more than GBP750 million as at 31 March 2026. For further details, please visit: https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc
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Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
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ISIN: GB00BY7QYJ50 Category Code: POS TIDM: GROW LEI Code: 213800IPCR3SAYJWSW10 Sequence No.: 437452 EQS News ID: 2371580 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
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(END) Dow Jones Newswires
July 27, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)