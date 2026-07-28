Stuttgart - Der Autobauer Mercedes-Benz hat im zweiten Quartal 2026 deutlich weniger Autos verkauft als im Vorjahresquartal.
Wie der Konzern am Dienstag mitteilte, setzte Mercedes-Benz Cars im zweiten Quartal 417.765 Fahrzeuge ab. Im Vorjahresquartal waren es noch 453.674 Fahrzeuge. Dabei stieg der Absatz in Europa um vier Prozent und in den USA um zehn Prozent. Dies glich einen Absatzrückgang von 30 Prozent in China aber nur teilweise aus. Dort belasteten intensiver Wettbewerb, verhaltene Nachfrage und Modellwechsel entlang des Portfolios weiterhin den Absatz, hieß es. Ohne China stieg der weltweite Pkw-Absatz gegenüber dem Vorjahr um zwei Prozent.
Der Autobauer senkte unterdessen auch seine Umsatzerwartung und rechnet nun mit einem leichten Rückgang. Bisher war er von Erlösen auf Vorjahresniveau ausgegangen. Im ersten Halbjahr sank der Umsatz um rund vier Prozent auf 63,7 Milliarden Euro.
Wie der Konzern am Dienstag mitteilte, setzte Mercedes-Benz Cars im zweiten Quartal 417.765 Fahrzeuge ab. Im Vorjahresquartal waren es noch 453.674 Fahrzeuge. Dabei stieg der Absatz in Europa um vier Prozent und in den USA um zehn Prozent. Dies glich einen Absatzrückgang von 30 Prozent in China aber nur teilweise aus. Dort belasteten intensiver Wettbewerb, verhaltene Nachfrage und Modellwechsel entlang des Portfolios weiterhin den Absatz, hieß es. Ohne China stieg der weltweite Pkw-Absatz gegenüber dem Vorjahr um zwei Prozent.
Der Autobauer senkte unterdessen auch seine Umsatzerwartung und rechnet nun mit einem leichten Rückgang. Bisher war er von Erlösen auf Vorjahresniveau ausgegangen. Im ersten Halbjahr sank der Umsatz um rund vier Prozent auf 63,7 Milliarden Euro.
© 2026 dts Nachrichtenagentur