PARIS (dpa-AFX) - Bessere Umsätze der Marke Gucci im zweiten Quartal als erwartet sowie eine Kaufempfehlung der HSBC haben der Kering -Aktie am Mittwoch kräftig Schub gegeben. Sie sprang im Vormittagshandel zuletzt um elf Prozent auf 278,10 Euro. Der Jahresverlust verringerte sich auf 7,5 Prozent.

Auftrieb für die Aktie kam zudem von einem HSBC-Kommentar. Analystin Anne-Laure Bismuth hob nach den am Vorabend vorgelegten Zahlen das Kursziel von 290 auf 340 Euro an und stufte es von "Hold" auf "Buy" hoch.

Am Markt wurde auf Hoffnungen der Anleger verwiesen, dass die Trendwende der wichtigsten Marke des Luxusunternehmens im Gange ist. Während Analysten bei Gucci mit einem Umsatzrückgang auf gleicher Fläche von etwas mehr als drei Prozent gerechnet hatten, meldete Kering einen moderateren Rückgang um zwei Prozent.

Analysten wie etwa Chiara Battistini von JPMorgan sprachen von einer "soliden Geschäftsentwicklung" der Marke Gucci. Der Umsatz sei besser als von ihr und dem Konsens (durchschnittliche Analystenschätzung) ausgefallen, schrieb Battistini. Sie wies dabei auf die Dynamik in allen Regionen hin, auch wenn der Vorjahreswert leicht erreichbar gewesen sei. "Erfreulicherweise äußerte sich das Management jedoch zuversichtlich über die Neuerungen bei Gucci und hob die positive Resonanz der Kunden auf die neuen Kollektionen hervor", so Battistini.

Auch UBS-Analystin Zuzanna Pusz wies darauf hin, dass Kering die Rückkehr zum Wachstum in seinem wichtigen Lederwaren-Segment bestätigt habe. Sie hob aber auch hervor, dass sich die anderen Geschäftsbereiche ebenfalls besser als erwartet entwickelt hätten. "Während Skeptiker sich möglicherweise auf höhere Einmalkosten konzentrieren könnten, lässt sich die deutlich verbesserte Geschäftsentwicklung kaum leugnen", konstatierte sie. "Dies sollte die Bedenken des Marktes darüber, ob das Unternehmen seine Jahresziele für 2026 erreichen wird, ausräumen."

Jefferies-Analyst James Grzinic hält unterdessen nach den vorgelegten Zahlen des Luxusgüterherstellers steigende Konsensschätzungen im mittleren einstelligen Prozentbereich für gut möglich./ck/mf/jha/