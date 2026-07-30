Basel - Der Iran-Krieg hat Avolta im ersten Halbjahr 2026 gebremst. Wegen der Belastungen im Nahen Osten blieb das organische Wachstum des Reisedetailhändlers klar unter der eigenen Zielbandbreite, auch die Profitabilität litt. An den Mittelfristzielen hält das Unternehmen dennoch fest. Der Kern-Umsatz sank um 2,7 Prozent auf 6,44 Milliarden Franken. Organisch legte das Geschäft um 3,7 Prozent zu, wie Avolta am Donnerstag mitteilte. Der negative ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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