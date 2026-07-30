KI-Aktien dominieren 2026 die Schlagzeilen: Die größten Technologiekonzerne der Welt könnten in diesem Jahr bis zu 760 Milliarden US-Dollar allein in Künstliche Intelligenz investieren. Nvidia, Amazon & Co zeigen, was möglich ist, wenn man frühzeitig auf die richtigen Megatrend-Aktien setzt. Doch die entscheidende Frage lautet: Wer erkennt die Gewinner-Aktien frühzeitig, bevor der große Kursanstieg beginnt?Genau hier setzt der Megatrend Folger an - der Börsenbrief von Stefan Sommer, Experte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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