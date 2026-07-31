Die AXA hat im ersten Halbjahr erneut ihre operative Stärke unter Beweis gestellt. Der französische Versicherer wächst profitabel, bleibt kapitalstark und blickt darüber hinaus zuversichtlich auf das Gesamtjahr. Ist damit der Grundstein für neue Rekordkurse des Allianz-Konkurrenten gelegt?Kurz und knapp• Die Erlöse kletterten um fünf Prozent auf 66,3 Milliarden Euro.• Der bereinigter Gewinn je Aktie legte acht Prozent auf 2,19 Euro zu.• Neuer Ausblick: Plus beim Gewinn je Aktie 2026 am oberen Ende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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