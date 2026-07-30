Die Berichtssaison erreicht morgen auch die großen Versicherer. Mit der AXA wird die Nummer 2 in Europa ihre Zahlen für das erste Halbjahr 2026 vorlegen. Die Messlatte liegt nach einem starken Vorjahreszeitraum hoch. Auch für Allianz-Anleger wird der Bericht zum wichtigen Stimmungsbarometer.Kurz und knapp• AXA veröffentlicht morgen die Halbjahreszahlen 2026• Erwartet werden deutliche Zuwächse bei Umsatz und bereinigtem Gewinn.• Der AXA-Bericht ist auch für Allianz-Anleger ein wichtiges Stimmungsbarometer.Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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