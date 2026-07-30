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Donnerstag, 30.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Spezial: Steht hier der Turnaround des Sommers?
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WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005 | Ticker-Symbol: ALV
Xetra
29.07.26 | 17:35
428,20 Euro
-0,97 % -4,20
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Finanzdienstleistungen
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426,60427,8008:28
PR Newswire
30.07.2026 08:06 Uhr
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Allianz Global Investors ETF ICAV - Net Asset Value(s)

Allianz Global Investors ETF ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, July 30

Isin

Fund Name

Shareclass Name

NAVPS

NAVPS Date

NAVPS Currency

Share Class Total Net Asset (Local)

Share Class Total Net Asset Date

Share Class Total Net Asset Currency

Share Class Units

Fund Total Net Asset (Base)

Fund Total Net Asset Date

Fund Total Net Asset

IE000NZURXXX

AGI Global Equity Active

USD ACC

9.5894

29/07/2026

USD

25891451.02

29/07/2026

USD

2700000

25891451.02

29/07/2026

USD

IE000519MXXX

AGI Smart Europe Equity Active

EUR ACC

10.0209

29/07/2026

EUR

25052157.25

29/07/2026

EUR

2500000

25052157.25

29/07/2026

EUR

IE000LST7XXX

AGI Smart US Equity Active

USD ACC

9.7467

29/07/2026

USD

26315970.6

29/07/2026

USD

2700000

26315970.6

29/07/2026

USD

© 2026 PR Newswire
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.