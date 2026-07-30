Allianz Global Investors ETF ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 30
Isin
Fund Name
Shareclass Name
NAVPS
NAVPS Date
NAVPS Currency
Share Class Total Net Asset (Local)
Share Class Total Net Asset Date
Share Class Total Net Asset Currency
Share Class Units
Fund Total Net Asset (Base)
Fund Total Net Asset Date
Fund Total Net Asset
IE000NZURXXX
AGI Global Equity Active
USD ACC
9.5894
29/07/2026
USD
25891451.02
29/07/2026
USD
2700000
25891451.02
29/07/2026
USD
IE000519MXXX
AGI Smart Europe Equity Active
EUR ACC
10.0209
29/07/2026
EUR
25052157.25
29/07/2026
EUR
2500000
25052157.25
29/07/2026
EUR
IE000LST7XXX
AGI Smart US Equity Active
USD ACC
9.7467
29/07/2026
USD
26315970.6
29/07/2026
USD
2700000
26315970.6
29/07/2026
USD